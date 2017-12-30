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10:25 (мск), источник: Sports.kz

Кто из казахстанских фигуристов выступит на Олимпиаде-2018

Стало известно имя третьего фигуриста, который выступит от Казахстана на зимней Олимпиаде.

Третью квоту, которая дает право на участие в ОИ-2018, займет Айза Имамбек — обладатель второго места чемпионата Казахстана по фигурному катанию.

«Сегодня номер один среди претендентов в нашем выборе на третью Олимпийскую лицензию. Кроме того, Айза уже выполнила технический минимум, являющийся обязательным условием допуска на Олимпиаду», — прокомментировал главный судья чемпионата Юрий Гуськов.

Запасными на зимние игры от Казахстана заявлены спортсмены Абзал Ракимгалиев и Жансая Адыханова.

«При этом Жансае, чтобы попасть на игры в статусе запасной, необходимо набрать очки технического минимума на турнире FBMATrophy, который стартует 4 января в Абу Даби», — отметили в НОК.

Впервые за время участия Казахстана в зимних Олимпийских Играх в турнире по фигурному катанию выступят три спортсмена. Путевку в Пхёнчхан ранее получил Денис Тен, благодаря попаданию в Топ-20 по итогам Чемпионата мира в Хельсинки.

У женщин две лицензии стране принесла Элизабет Турсынбаева, которая вошла в десятку сильнейших на том же турнире.

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