Кто из казахстанских фигуристов выступит на Олимпиаде-2018
Стало известно имя третьего фигуриста, который выступит от Казахстана на зимней Олимпиаде.
Стало известно имя третьего фигуриста, который выступит от Казахстана на зимней Олимпиаде.
Третью квоту, которая дает право на участие в ОИ-2018, займет Айза Имамбек — обладатель второго места чемпионата Казахстана по фигурному катанию.
«Сегодня номер один среди претендентов в нашем выборе на третью Олимпийскую лицензию. Кроме того, Айза уже выполнила технический минимум, являющийся обязательным условием допуска на Олимпиаду», — прокомментировал главный судья чемпионата Юрий Гуськов.
Запасными на зимние игры от Казахстана заявлены спортсмены Абзал Ракимгалиев и Жансая Адыханова.
«При этом Жансае, чтобы попасть на игры в статусе запасной, необходимо набрать очки технического минимума на турнире FBMATrophy, который стартует 4 января в Абу Даби», — отметили в НОК.
Впервые за время участия Казахстана в зимних Олимпийских Играх в турнире по фигурному катанию выступят три спортсмена. Путевку в Пхёнчхан ранее получил Денис Тен, благодаря попаданию в Топ-20 по итогам Чемпионата мира в Хельсинки.
У женщин две лицензии стране принесла Элизабет Турсынбаева, которая вошла в десятку сильнейших на том же турнире.