Битва за Пхёнчхан. Кто блистал на чемпионате России по фигурному катанию

Источник: РИА "Новости"

Оправданный аванс

Когда-нибудь мир увидит потрясающее сражение на высшем уровне двух выдающихся российских фигуристок — Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Может быть, это случится уже на Олимпийских играх в Корее. Но чемпионат России прошёл без участия действующей чемпионки мира и главной претендентки на олимпийское золото. Никаких сенсаций в Санкт-Петербурге, прямо скажем, не случилось — в отсутствие Медведевой закономерно победила Алина Загитова. Короткая программа у неё вышла не лучшим образом, и судьи поставили оценки в чём-то авансом, который оправдался в произвольной. Удивительная энергия, потрясающие эмоции, невесомые прыжки и воздушные каскады — это действительно было выступление чемпионки!

Второе место заняла Мария Сотскова, не сбавившая обороты во второй день и сохранившая за собой вторую позицию. И теперь именно Мария имеет наилучшие шансы получить третью путёвку на московский чемпионат Европы и Олимпийские игры в Пхёнчхан. Полина Цурская произвольную программу исполнила неудачно и опустилась с третьего места на пятое, пропустив вперёд не только Алёну Косторную, которая, несмотря на бронзу чемпионата России, пока не претендует на участие в международных стартах в силу возраста, но и Станиславу Константинову из Санкт-Петербурга, блиставшую в произвольной программе на радость местным зрителям.

Драма Ковтуна

Четыре года назад новоявленный 18-летний чемпион страны Максим Ковтун пал жертвой авторитета именитого Евгения Плющенко и, несмотря на то, что по спортивному принципу завоевал путёвку на Олимпиаду, в Сочи не поехал. Не сможет лучший российский фигурист минувшего четырёхлетнего цикла поехать и в Пхёнчхан. Для поклонников фигурного катания сюрпризом этот факт, конечно, не стал, ведь на старте олимпийского сезона Ковтун просто расклеился: перед чемпионатом России выступил лишь на американском этапе Гран-при — и то неудачно. Ключевой турнир сезона в Санкт-Петербурге стал своего рода экспериментом — а вдруг получится? Но, к сожалению, не получилось. Максим занял 16-е место после крайне неудачного проката короткой программы и принял решение сняться с соревнований.

Чемпионат России вполне может стать для Максима точкой невозврата. Многие тренеры и специалисты рекомендуют Ковтуну досрочно закончить сезон и определиться со своим будущим. Готов ли он неустанно работать ещё четыре года, чтобы реализовать свою олимпийскую мечту?

А пока её реализуют другие. Михаил Коляда во второй раз подряд выиграл чемпионат России, показав зрителям три разных четверных прыжка, пусть и не без ошибок. Прибавил в стабильности и технике Александр Самарин, снова получивший серебро национального первенства. Эти два фигуриста получили прямые путёвки на московский чемпионат Европы и, если не случится никаких форс-мажоров, отправятся на Олимпийские игры в Южную Корею.

Поменялись местами

В парном катании развернулась красочная, захватывающая борьба между двумя ведущими парами страны: Столбова и Климов старались оборонять свой чемпионский титул от посягательств Тарасовой и Морозова. По итогам короткой программы, казалось, что уберечь золотые награды — задача несложная. Столбова и Климов катались уверенно, качественно и показали один из лучших прокатов в текущем сезоне. Тарасова и Морозов, напротив, ошибались: партнёрша неудачно приземлилась после выброса, упала с тройного прыжка. Однако в произвольной программе пары будто поменялись местами: действующие чемпионы ошибались на прыжках и выбросе, а их соперники катались вдохновенно, чисто и сумели впервые выиграть чемпионат России.

«Прыжковые ошибки — это большие проблемы с концентрацией. Исправлять практически нечего, на тренировках всё обычно получается», — отметил Климов. «В короткой программе у нас не всё получилось в отличие от того, что было сегодня. Мы вжились в образ, нам легче её катать на полную катушку всю программу, у нас идёт всплеск эмоций. Сегодняшнюю программу можно воспринять как глоток свежего воздуха после финала Гран-при, который сложился неудачно», — порадовался своей победе Владимир Морозов.

До слёз