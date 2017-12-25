Смотри внимательно, МОК. Если эти не едут на Олимпиаду, то зачем она нужна?
Даже без Евгении Медведевой Россия доминировала в финале
Даже без Евгении Медведевой Россия доминировала в финале
Российские фигуристки показали прекрасные прокаты в финале
Остаётся только пожалеть, что в финале
Пришла, увидела, победила
Чемпионка мира среди юниоров — 2017 Алина Загитова завоевала первый значимый трофей во взрослой карьере. 15-летняя спортсменка установила очередной личный рекорд и выиграла финал
Загитова пока не знает поражений. Она выиграла этап
Но Загитова и её тренер Этери Тутберидзе не дали себе никаких послаблений — ни малейшего изменения в сложнейшей программе. Да, была помарка на каскаде двойной аксель — тройной тулуп, был очень тяжёлый выезд с тройного лутца, и судейские минусы на этих элементах. Но всё остальное — отлично.
К высочайшей технической оценке Загитовой все, наверное, уже привыкли. Но главное, что показал финал
Без тени сомнения
Превосходно выступила в Нагое и Мария Сотскова. Она вышла на произвольную программу второй, сразу после Каролины Костнер. И показала лучший прокат в сезоне и карьере. Маша получила «минус» только на тройном риттбергере. Все остальное сделала на плюсы — пусть и не такие высокие, как у Загитовой.
Многие до сих пор считают Костнер эталоном жесткого катания, если брать все параметры в совокупности. Ну посмотрите на Машу Сотскову. Если это не эталон, тогда и говорить нечего. Сотскова вышла на лёд без тени сомнения, и откатала великолепно. Конечно, судьи зажали компоненты и плюсы, но даже это не помешало Марии получить 142,28 за произволку и 216,28 по сумме — это лучшие результаты в сезоне и карьере.
Прокат Сотсковой сильно подействовал на японку Вакабу Хигути. Безукоризненно она сделала только два первых прыжковых элемента — двойной аксель и каскад «3+3» из лутца и тулупа. А дальше начались ошибки и помарки. Речи о том, что она поборется за медали, с таким прокатом и быть не могло.
Не смогла справиться с эмоциями и канадка Кейтлин Осмонд. Выкатать произволку под музыку из «Лебединого озера» ей в очередной раз не удалось. Двойной риттбергер вместо тройного, падение с тройного сальхова, который был с недокрутом к тому же, помарка на тройном лутце. Оценка за технику у Осмонд оказалась на 10 баллов ниже, чем у Загитовой. И даже высокие компоненты не позволили Кейтлин сохранить преимущество над Сотсковой — разница оказалась чуть более балла.
Канадка только третья, хотя наверняка ехала в Нагою с мыслями о победе. Тем более в отсутствие Евгении Медведевой. А вот Костнер с высочайшей второй оценкой судьи сделали четвёртой. И не сказать, что в данном случае это хоть
Российские фигуристки даже в отсутствие лидера команды убедительно доказали своё превосходство над остальными. Впереди чемпионат России в