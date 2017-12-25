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25 декабря, источник: Чемпионат.com

Смотри внимательно, МОК. Если эти не едут на Олимпиаду, то зачем она нужна?

Даже без Евгении Медведевой Россия доминировала в финале Гран-при. И если наши девушки не выступят на Играх, то МОК может молча закрываться.

Источник: РИА "Новости"

Российские фигуристки показали прекрасные прокаты в финале Гран-при в Нагое.

Остаётся только пожалеть, что в финале Гран-при в Нагое не было Евгении Медведевой. Тогда бы пьедестал в женском одиночном катании точно был бы полностью российским. Алина Загитова и Мария Сотскова показали замечательные произвольные программы, оставив далеко позади всех соперниц.

Пришла, увидела, победила

Чемпионка мира среди юниоров — 2017 Алина Загитова завоевала первый значимый трофей во взрослой карьере. 15-летняя спортсменка установила очередной личный рекорд и выиграла финал Гран-при. После перехода во взрослое катание проигрывала даже Евгения Медведева — два года назад на Кубке «Ростелекома».

Загитова пока не знает поражений. Она выиграла этап Гран-при в Пекине, с феноменальным прокатом произвольной стала первой на этапе Гран-при в Гренобле, а вот сейчас в Нагое победила всех лучших в очной борьбе. Накануне Алина показала лучший в сезоне прокат короткой программы. Не идеально, но очень качественно. Впервые в сезоне она не проигрывала соперницам по несколько баллов и не стояла перед необходимостью геройствовать в произвольной.

Но Загитова и её тренер Этери Тутберидзе не дали себе никаких послаблений — ни малейшего изменения в сложнейшей программе. Да, была помарка на каскаде двойной аксель — тройной тулуп, был очень тяжёлый выезд с тройного лутца, и судейские минусы на этих элементах. Но всё остальное — отлично.

К высочайшей технической оценке Загитовой все, наверное, уже привыкли. Но главное, что показал финал Гран-при — арбитры перестали зажимать ей «плюсы» и начали, ставить высокие баллы за компоненты. 70,42 — это очень достойно. Алине не удалось переступить рубеж в 150 баллов, как в Гренобле, но по сумме двух программ она набрала 223,30 балла, и это её новый личный рекорд.

Без тени сомнения

Превосходно выступила в Нагое и Мария Сотскова. Она вышла на произвольную программу второй, сразу после Каролины Костнер. И показала лучший прокат в сезоне и карьере. Маша получила «минус» только на тройном риттбергере. Все остальное сделала на плюсы — пусть и не такие высокие, как у Загитовой.

Многие до сих пор считают Костнер эталоном жесткого катания, если брать все параметры в совокупности. Ну посмотрите на Машу Сотскову. Если это не эталон, тогда и говорить нечего. Сотскова вышла на лёд без тени сомнения, и откатала великолепно. Конечно, судьи зажали компоненты и плюсы, но даже это не помешало Марии получить 142,28 за произволку и 216,28 по сумме — это лучшие результаты в сезоне и карьере.

Прокат Сотсковой сильно подействовал на японку Вакабу Хигути. Безукоризненно она сделала только два первых прыжковых элемента — двойной аксель и каскад «3+3» из лутца и тулупа. А дальше начались ошибки и помарки. Речи о том, что она поборется за медали, с таким прокатом и быть не могло.

Не смогла справиться с эмоциями и канадка Кейтлин Осмонд. Выкатать произволку под музыку из «Лебединого озера» ей в очередной раз не удалось. Двойной риттбергер вместо тройного, падение с тройного сальхова, который был с недокрутом к тому же, помарка на тройном лутце. Оценка за технику у Осмонд оказалась на 10 баллов ниже, чем у Загитовой. И даже высокие компоненты не позволили Кейтлин сохранить преимущество над Сотсковой — разница оказалась чуть более балла.

Канадка только третья, хотя наверняка ехала в Нагою с мыслями о победе. Тем более в отсутствие Евгении Медведевой. А вот Костнер с высочайшей второй оценкой судьи сделали четвёртой. И не сказать, что в данном случае это хоть какие-то вопросы вызывает. Тем более, что Сатоко Мияхара, шедшая третьей после короткой, сделала массу недокрутов.

Российские фигуристки даже в отсутствие лидера команды убедительно доказали своё превосходство над остальными. Впереди чемпионат России в Санкт-Петербурге, который даст окончательный ответ — кто поедет (если поедет) на Олимпиаду в Пхёнчхан. Критерии отбора на данный момент остались неизменными — первая и вторая фигуристки чемпионата страны и одна тренерским решением. Но по всем выступлениям нынешнего сезона олимпийская тройка уже очевидна.

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