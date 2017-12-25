Михаил Коляда: Я часто был белой вороной
Двукратный чемпион России в мужском одиночном катании дал эксклюзивное интервью «СЭ».
Двукратный чемпион России в мужском одиночном катании дал эксклюзивное интервью «СЭ».
Екатерина КУЛИНИЧЕВА из
— Теперь вы двукратный чемпион России. Вы в детстве представляли себе этот момент?
— Да.
— Кажется, Юлия Липницкая в свое время рассказывала, как в детстве строила пьедестал чуть ли не из обувных коробок и забиралась на него, репетируя награждение.
— Нет, таким я не занимался. Просто понимал, что этот момент
— На
— Не сказал бы. На
РЕЗУЛЬТАТОМ ДОВОЛЕН, ПРОКАТОМ — НЕТ
— Юдзуру Ханю на московском этапе спросили: понимает ли он, что таким катанием заставляет своих поклонников страдать? А что вам хочется сделать в таких ситуациях первым делом? Написать извинения в соцсетях? Просто забыть побыстрее?
— Вообще хочется побыстрее все исправить. Я прекрасно понимаю, что могу лучше и показал далеко не свой максимум.
— Вы максималист?
— Нет, я скорее оптимист.
— Информированный, как в известной присказке?
— Наверно (смеется).
— Вы помните стоимость всех элементов наизусть?
— Точно нет. Только примерно.
— У вас есть официальная группа ВКонтакте. Как вы сейчас взаимодействуете с поклонниками?
— Последнее время никак. Раньше иногда заходил и читал
— Почему изменили привычки?
— Просто я стараюсь потихоньку отдаляться от интернета. Я не люблю, когда мою персону обсуждают очень активно. Понятно, что поделать с этим ничего нельзя, но я люблю находиться в стороне от всего этого. Это очень сильно отвлекает от тренировочного процесса. Если постоянно думать, кто что сказал или скажет, это очень давит.
— Что больше выбивает из колеи — когда ругают или когда, наоборот, очень хвалят?
— Даже не знаю, честно.
СТАРАЮСЬ НЕ ЧИТАТЬ О СЕБЕ
— Вы не могли не понимать, что так будет, как только вы станете лидером. Что чем выше будут результаты и амбиции — тем больше будет и обсуждений. Так было и с Максимом Ковтуном, и с Евгением Плющенко, и с другими.
— Естественно. Я прекрасно понимаю, что обсуждают и будут обсуждать. И с каждым годом все больше и больше. Просто сам стараюсь с каждым годом быть от этого все дальше и дальше. Стараюсь не читать ничего. И даже меняю тему, если
— Удается убедить?
— Да. Они молодцы, честно, и стараются следовать моему совету.
— Получается,
— Почему? Я не читаю про себя, а
— Когда приходите в Петербурге в кинотеатр, узнают?
— Пока еще нет.
— А хотелось бы?
— Нет, честно. У русского человека есть такое: когда он видит
— Вас, наверно, должен пугать ажиотаж, который сопровождает повсюду тог же Юдзуру Ханю?
— С ним повсюду ходят сопровождающие, ему в этом плане полегче. Он не ходит в магазины, а в гостиницах не завтракает, не обедает и не ужинает там, где все это делают. То есть у него тоже есть личное пространство, и оно суперзакрыто.
— Что еще, помимо чтения в сети, помогает переключаться?
— Фильмы смотрю, например. Дома или в кинотеатре. Музыку слушаю, гуляю. Могу, наверно, про себя сказать, что я меломан и киноман. Мне многое нравится.
— Что из последнего посмотрели?
— Из последнего, кажется, «Черную башню», неплохой фильм. Но сейчас много кино, которое кажется однотипным, так что даже не запоминаешь. Вообще один из самых любимых моих фильмов — это советский «Шерлок Холмс». Пересматривал
— Из последних премьер самая громкая, наверно, «Звездные войны». Видели уже?
— «Звездные войны» не смотрел ни одной серии. Я, наверно, один из немногих таких на свете (смеется).
— Чувствуете себя дискомфортно, когда все вокруг обсуждают, а вы не в теме?
— Вообще нет! Я не привык выделяться, но
— Имеете ввиду, что
— И это тоже. Например, у меня в жизни поздно появился телефон, поздно появился интернет. Все уже были в теме, обменивались
— Когда такие вещи, как телефон, появляются поздно, люди обычно хорошо помнят, первую вещь, которую купили, когда начали зарабатывать. А вы?
— А я, честно, не помню, на что спустил первую зарплату. Это уже достаточно давно было. Многие задавали мне этот вопрос, рассказывали свои истории. Люди действительно часто помнят, как покупали себе в
С КАЖДЫМ ГОДОМ СТАНОВИТСЯ ВСЕ ТЯЖЕЛЕЕ
— А как насчет подарков, которые покупали маме или тренеру?
— Конечно, были такие. Покупал и маме, и папе, и тренеру. Я вообще стараюсь заботить о близких. Не только в смысле подарков, но и, например, находить время, чтобы пообщаться с родными нормально, а не
— Но о подарках говорить, как я понимаю, не хотите?
— Не особенно. Я вообще не люблю разглагольствовать о личной жизни.
— Спортсмены по моим наблюдениям делятся на две категории.
— Я могу рассказать и про семью, и про спорт. В принципе, ни для кого не секрет, что нас в семье четверо, что у меня есть две сестры и брат, все родные. Но вот про личную жизнь обычно не разговариваю.
— Большая семья — это здорово?
— На самом деле, да, в этом
— В 22 года в фигурном катании проще, чем в 17?
— Нет. На самом деле, с каждым годом становится все тяжелее и тяжелее. Не знаю, с чем это связано, возможно, с физиологией. Но в плане психологии, наверно, легче: уже набрался опыта на стартах, много где был, много что видел. Но в «физике» легче не становится это точно, а это значимый момент. У нас очень ранний вид спорта. Если посчитать, я занимаюсь фигурным катанием уже 17 лет, это большая часть моей жизни.
— У вас на профиле в одной из соцсетей стоит фотография, сделанная на Иорданской лестнице в Эрмитаже. Часто получается там бывать?
— Не очень. Последний раз был, если правильно помню, в июне. Ходил смотреть не
— Музеи — насколько я знаю, неотъемлемая часть жизни петербургского школьника.
— В Эрмитаж мы с классом не ходили. Зато постоянно ходили в «Русский музей», хотя не могу сказать, что тогда много чего запомнил. Но в целом, мне кажется, что в любом городе местные жители редко ходят по достопримечательностям. Точно меньше, чем туристы. Это как на юге: если человек бледный — он, скорее всего, местный, а если хорошо загорелый — скорее всего турист. А местные, может, раз в месяц сходят искупаются и все.
— Вам приходилось сталкиваться с мнением, что если человек по профессии фигурист, то он точно должен был видеть все балеты и оперы?
— Нет. Мне кажется, это зависит не от профессии, а от личных предпочтений. Есть люди, у которых в оперу или балет абонементы, но фигуристом для этого быть совсем необязательно.
— Можете себе позволить на Новый год, например, оливье с майонезом?
— Я в этом плане себя не ограничиваю, могу позволить себе любую еду. Но все должно быть в пределах разумного.