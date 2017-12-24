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24 декабря, источник: ТАСС

Чемпион ОИ-2014 фигурист Ханю вошел в состав сборной Японии на Игры-2018

ТАСС, 24 декабря. Чемпион Олимпийских игр 2014 года Юдзуру Ханю включен в состав сборной Японии по фигурному катанию для участия в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Об этом сообщает портал Rockerskating.

Источник: РИА "Новости"

Ранее 23-летний Ханю из-за травмы пропустил чемпионат Японии, проходивший 21—24 декабря.

В мужском одиночном катании у сборной Японии, помимо Ханю, также выступят Кейдзи Танака и Сёма Уно. В состав сборной Японии в женском одиночном катании вошли Сатоко Мияхара и Каори Сакамото. В соревнованиях спортивных пар команду представят Миу Сузаки/Рюичи Кихара. В танцах на льду в состав японской сборной вошли Кана Мурамото/Крис Рид.

Ханю также является двукратным чемпионом мира, победителем четырех финалов Гран-при, обладателем всех трех мировых рекордов в мужском одиночном катании: в короткой программе, произвольной и по сумме двух программ.

Олимпиада пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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