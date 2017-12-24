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24 декабря, источник: Чемпионат.com

Боброва: Следующий сезон мы с Соловьёвым точно пропускаем

Екатерина Боброва, выступающая в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьёвым, после окончания чемпионата России, где пара в седьмой раз стала лучшей в стране в танцах на льду, заявила, что пропустит следующий сезон.

Источник: РИА "Новости"

«Мы делаем перерыв. На меня идёт колоссальный прессинг со стороны партнёра, тренеров. При этом мне Жулин сказал: «Не волнуйся. Я расскажу тебе, как через год вернуться». Но шутки шутками, а на самом деле, как бог даст.

Готова ли к тому, что Дима может захотеть кататься с новой партнёршей? Да, я Диме это сказала. Но сейчас у меня в голове, что впереди чемпионат Европы, Олимпийские игры и чемпионат мира, что нужно на высокой ноте закончить сезон. А потом… Сейчас в моих планах на время закончить с фигурным катанием. Но как будет дальше, никто не знает. Я не выброшу коньки, не скажу: всё, я вообще не вернусь. Следующий сезон мы точно пропускаем.

Кого бы посоветовала Диме в партнёрши? Каверзный вопрос, что бы я сейчас ни сказала, будь это моё мнение или не моё, меня сожрут с потрохами, потому что это в любом случае будет чьему-то мнением наперекор, — приводит слова Бобровой пресс-служба ФФККР.

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