Боброва: Следующий сезон мы с Соловьёвым точно пропускаем

Источник: РИА "Новости"

«Мы делаем перерыв. На меня идёт колоссальный прессинг со стороны партнёра, тренеров. При этом мне Жулин сказал: «Не волнуйся. Я расскажу тебе, как через год вернуться». Но шутки шутками, а на самом деле, как бог даст.

Готова ли к тому, что Дима может захотеть кататься с новой партнёршей? Да, я Диме это сказала. Но сейчас у меня в голове, что впереди чемпионат Европы, Олимпийские игры и чемпионат мира, что нужно на высокой ноте закончить сезон. А потом… Сейчас в моих планах на время закончить с фигурным катанием. Но как будет дальше, никто не знает. Я не выброшу коньки, не скажу: всё, я вообще не вернусь. Следующий сезон мы точно пропускаем.