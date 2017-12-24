Объявлен состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 дек —
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 дек —
Состав сформирован по спортивному принципу по итогам чемпионата России, закончившегося в
Полностью состав выглядит следующим образом:
парное катание — Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Столбова/Федор Климов, Наталья Забияко/Александр Энберт. Запасные — Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский;.
танцы на льду — Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро. Запасные — Бетина Попова/Сергей Мозгов, Софья Евдокимова/Егор Базин;.
мужское одиночное катание — Михаил Коляда, Александр Самарин, Дмитрий Алиев. Запасные — Сергей Воронов, Артур Дмитриев;.
женское одиночное катание — Алина Загитова, Мария Сотскова, Евгения Медведева. Запасные — Станислава Константинова, Полина Цурская.
Чемпионат Европы состоится в Москве