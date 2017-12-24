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14:13 (мск), источник: Р-Спорт

Объявлен состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — Р-Спорт. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил состав сборной страны для участия в чемпионате Европы, в который вошли 18 фигуристов, сообщается на сайте ФФККР.

Источник: РИА "Новости"

Состав сформирован по спортивному принципу по итогам чемпионата России, закончившегося в Санкт-Петербурге в субботу. Единственное исключение — решением тренерского совета третья путевка на чемпионат Европы в женском одиночном катании была предоставлена двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой, пропускавшей национальное первенство в связи с восстановлением после травмы ноги.

Полностью состав выглядит следующим образом:

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парное катание — Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Столбова/Федор Климов, Наталья Забияко/Александр Энберт. Запасные — Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский;.

танцы на льду — Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро. Запасные — Бетина Попова/Сергей Мозгов, Софья Евдокимова/Егор Базин;.

мужское одиночное катание — Михаил Коляда, Александр Самарин, Дмитрий Алиев. Запасные — Сергей Воронов, Артур Дмитриев;.

женское одиночное катание — Алина Загитова, Мария Сотскова, Евгения Медведева. Запасные — Станислава Константинова, Полина Цурская.

Чемпионат Европы состоится в Москве 17—20 января. После него будут названы российские фигуристы, которые выступят на Олимпиаде в Пхенчхане. В женском одиночном и парном катании у России по три путевки на Игры-2018, в мужском одиночном катании и танцах на льду — по две.

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