Объявлен состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию

Состав сформирован по спортивному принципу по итогам чемпионата России, закончившегося в Санкт-Петербурге в субботу. Единственное исключение — решением тренерского совета третья путевка на чемпионат Европы в женском одиночном катании была предоставлена двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой, пропускавшей национальное первенство в связи с восстановлением после травмы ноги.

Чемпионат Европы состоится в Москве 17—20 января . После него будут названы российские фигуристы, которые выступят на Олимпиаде в Пхенчхане. В женском одиночном и парном катании у России по три путевки на Игры-2018, в мужском одиночном катании и танцах на льду — по две.