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Кацалапову диагностировали разрыв связки голеностопа
Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов вынужден был сняться с чемпионата России
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Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов вынужден был сняться с чемпионата России
Как сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России, Кацалапов прошел предварительное обследование в одной из клиник
Напомним, что после короткой программы дуэт занимал четвертое место.