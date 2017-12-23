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23 декабря, источник: Советский спорт

Загитова — опять с золотом. И ждет Медведеву на московском ЧЕ

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России. Сильнейшими в стране впервые стали Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Алина Загитова.

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Обе победы были ожидаемыми, но по ходу турнира степень их ожидаемости менялась. Если Загитова уверенно выиграла короткую программу, то Тарасова с Морозовым после нее шли вторыми — с отставанием около балла от чемпионов Сочи-2014 в командном турнире Ксении Столбовой и Федора Климова. Это была серьезная история: какой из дуэтов является в сборной «номером один» и в первую очередь претендует на участие в олимпийском командном турнире?

Точнее, Тарасова с Морозовым сами дали всем повод усомниться в своем статусе, весьма неожиданно «завалив» в четверг коронную короткую, которая обычно вылетала у них «как из пушки». Зато в субботу они полностью реабилитировались, здорово исполнив нелюбимую произвольную, что, пожалуй, будет даже важнее. Ведь именно второй, «длинный» прокат весь сезон был для них «камнем преткновения». В Питере же получилось почти все, включая четверную подкрутку. Если бы не «усеченный» с трех оборотов до двух параллельный сальхов, Тарасова и Морозов наверняка преодолели бы гроссмейстерский рубеж в 150 баллов.

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Столбова с Климовым катались раньше главных конкурентов, но психологической устойчивости не продемонстрировали: партнерша упала и с прыжка, и с выброса. Может, у меня и склероз, но я не могу вспомнить в этом сезоне ни одного турнира, когда Столбова в двух программах обошлась бы без падений. Это печально.

Бронзу и третью путевку на январско-московский чемпионат Европы (а, скорее всего, и на Олимпиаду) по праву получили Наталья Забияко с Александром Энбертом. Их конкуренты Кристина Астахова и Алексей Рогонов к соперничеству на таком уровне пока не готовы. Впрочем, к медалям крупных международных соревнований пока не имеют отношения оба этих дуэта. Пока их цель — не столько победа, сколько участие.

А вот про нашу женскую сборную этого не скажешь. Здесь прописка в национальной команде автоматически сопряжена с серьезными претензиями на мировой пьедестал. И хотя в Питере не было двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которая залечивает травму стопы, это ничего не меняло: как были две «немедведевские» путевки в национальную команду, так они и остались.

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Точнее даже не две путевки, а одна. Из-за 15-летней Алины Загитовой, которая в начале декабря выиграла первый же в своей карьере финал «Гран-при», а теперь прибрала к рукам и внутрироссийское золото. В Петербурге Загитова каталась последней, и все заранее понимали: это — чемпионка. Что Алина-балерина с ее великолепным «Дон Кихотом» с блеском и подтвердили прямо на льду под громогласные аплодисменты. Одна помарочка на приземлении там, правда, все-таки была, но это так, «мелкие брызги». Кстати, больше 155 баллов за произвольную прежде в истории получала только Медведева. Ждем их битвы на ЧЕ — и, разумеется, в Пхенчхане.

Хотя там за место на пьедестале (пусть не максимально высокое) вполне может побороться и Мария Сотскова. Которая избавила чиновников ФФКР от необходимости ломать голову над составом сборной в нашем самом «ударном» виде. Может, Полина Цурская, сидевшая у Сотсковой «на пятках» после короткой программы с отрывом в один балл, и не заслуживала столь жестких оценок за произвольную, но ошибок у нее хватало.

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А третье итоговое место или пятое (то есть, четвертое или шестое — с учетом гипотетической Медведевой) — это уже подробности «для специалистов». Плюс — повод отметить Станиславу Константинову и 14-летнюю дебютантку Алену Косторную, взявших бронзовые медали в произвольной и по сумме соответственно.

Окончательный состав сборной на чемпионат Европы должны объявить в воскресенье. Хотя вопрос там только один: кто третий «номер» у мужчин — Дмитрий Алиев или Сергей Воронов, довольно неожиданно и спорно оставшийся в Питере вообще без медалей? В остальном — все ясно. Пары: Тарасова/Морозов, Столбова/Климов, Забияко/Энберт, танцы — Боброва/Соловьев, Степанова/Букин, Загорски/Геррейро, женщины — Медведева, Загитова, Сотскова, мужчины — Коляда, Самарин и… И тот самый «последний вопрос».

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