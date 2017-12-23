Загитова — опять с золотом. И ждет Медведеву на московском ЧЕ
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Обе победы были ожидаемыми, но по ходу турнира степень их ожидаемости менялась. Если Загитова уверенно выиграла короткую программу, то Тарасова с Морозовым после нее шли вторыми — с отставанием около балла от чемпионов Сочи-2014 в командном турнире Ксении Столбовой и Федора Климова. Это была серьезная история: какой из дуэтов является в сборной «номером один» и в первую очередь претендует на участие в олимпийском командном турнире?
Точнее, Тарасова с Морозовым сами дали всем повод усомниться в своем статусе, весьма неожиданно «завалив» в четверг коронную короткую, которая обычно вылетала у них «как из пушки». Зато в субботу они полностью реабилитировались, здорово исполнив нелюбимую произвольную, что, пожалуй, будет даже важнее. Ведь именно второй, «длинный» прокат весь сезон был для них «камнем преткновения». В Питере же получилось почти все, включая четверную подкрутку. Если бы не «усеченный» с трех оборотов до двух параллельный сальхов, Тарасова и Морозов наверняка преодолели бы гроссмейстерский рубеж в 150 баллов.
Столбова с Климовым катались раньше главных конкурентов, но психологической устойчивости не продемонстрировали: партнерша упала и с прыжка, и с выброса. Может, у меня и склероз, но я не могу вспомнить в этом сезоне ни одного турнира, когда Столбова в двух программах обошлась бы без падений. Это печально.
Бронзу и третью путевку на
А вот про нашу женскую сборную этого не скажешь. Здесь прописка в национальной команде автоматически сопряжена с серьезными претензиями на мировой пьедестал. И хотя в Питере не было двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которая залечивает травму стопы, это ничего не меняло: как были две «немедведевские» путевки в национальную команду, так они и остались.
Точнее даже не две путевки, а одна.
Хотя там за место на пьедестале (пусть не максимально высокое) вполне может побороться и Мария Сотскова. Которая избавила чиновников ФФКР от необходимости ломать голову над составом сборной в нашем самом «ударном» виде. Может, Полина Цурская, сидевшая у Сотсковой «на пятках» после короткой программы с отрывом в один балл, и не заслуживала столь жестких оценок за произвольную, но ошибок у нее хватало.
А третье итоговое место или пятое (то есть, четвертое или шестое — с учетом гипотетической Медведевой) — это уже подробности «для специалистов». Плюс — повод отметить Станиславу Константинову и 14-летнюю дебютантку Алену Косторную, взявших бронзовые медали в произвольной и по сумме соответственно.
Окончательный состав сборной на чемпионат Европы должны объявить в воскресенье. Хотя вопрос там только один: кто третий «номер» у мужчин — Дмитрий Алиев или Сергей Воронов, довольно неожиданно и спорно оставшийся в Питере вообще без медалей? В остальном — все ясно. Пары: Тарасова/Морозов, Столбова/Климов, Забияко/Энберт, танцы — Боброва/Соловьев, Степанова/Букин, Загорски/Геррейро, женщины — Медведева, Загитова, Сотскова, мужчины — Коляда, Самарин и… И тот самый «последний вопрос».