Загитова стала чемпионкой России по фигурному катанию

Загитова получила 233,59 балла. Второе место заняла Мария Сотскова (221,76). Третьей стала Алена Косторная (216,57).
Для 15-летней Загитовой это первый сезон на взрослом уровне, она выиграла все старты, в которых принимала участие: Кубок Ломбардии, этапы
Результаты чемпионата России будут учтены при формировании состава национальной сборной на чемпионат Европы, куда поедут три фигуристки: Загитова, Сотскова и еще одна спортсменка, которую определит исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Чемпионат России
Чемпионат России завершится в воскресенье показательными выступлениями.