Загитова стала чемпионкой России по фигурному катанию

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Загитова получила 233,59 балла. Второе место заняла Мария Сотскова (221,76). Третьей стала Алена Косторная (216,57).

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Для 15-летней Загитовой это первый сезон на взрослом уровне, она выиграла все старты, в которых принимала участие: Кубок Ломбардии, этапы Гран-при во Франции и Китае, а также финал Гран-при.

Результаты чемпионата России будут учтены при формировании состава национальной сборной на чемпионат Европы, куда поедут три фигуристки: Загитова, Сотскова и еще одна спортсменка, которую определит исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Чемпионат России из-за травмы пропустила обладательница мировых рекордов в одиночном фигурном катании Евгения Медведева. 14-летняя Косторная не будет рассматриваться в качестве кандидата на участие в чемпионате Европы, так как к взрослым соревнованиям допускаются фигуристы не младше 15 лет. Окончательный состав сборной на чемпионат Европы утвердит исполком ФФККР 24 декабря.