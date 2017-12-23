Фигуристы Тарасова и Морозов вырвали победу в чемпионате России
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В произвольной программе лучший результат показали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В сумме они набрали 223,34 балла, став чемпионами страны.
Следом за ними расположилась пара Ксения Столбова и Федор Климов (215,55 балла), лидировавшая после короткой программы. Третьими стали Наталья Забияко и Александр Энберт с результатом 207,51. По итогам соревнования пары Тарасова/Морозов и Столбова/Климов отобрались на чемпионат Европы. Кандидатов на третью путевку определит исполком Федерации фигурного катания на коньках России.
Ранее в чемпионате России, который проходит во дворце спорта «Юбилейный», звание лучшего фигуриста страны получил Михаил Коляда, а в танцах на льду первыми оказались Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.