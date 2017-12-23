Фигуристы Тарасова и Морозов вырвали победу в чемпионате России

Источник: AP 2017

В произвольной программе лучший результат показали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В сумме они набрали 223,34 балла, став чемпионами страны.

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Следом за ними расположилась пара Ксения Столбова и Федор Климов (215,55 балла), лидировавшая после короткой программы. Третьими стали Наталья Забияко и Александр Энберт с результатом 207,51. По итогам соревнования пары Тарасова/Морозов и Столбова/Климов отобрались на чемпионат Европы. Кандидатов на третью путевку определит исполком Федерации фигурного катания на коньках России.