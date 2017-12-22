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22 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Загитова отправилась в отрыв

Алина Загитова сделала серьезную заявку на титул, выиграв короткую программу на чемпионате России.

Источник: Спорт-Экспресс

ЗАГИТОВА С ЗАДАЧЕЙ СПРАВИЛАСЬ

Учитывая недавнюю победу в финале «Гран-при», да и всю первую половину сезона в целом, вряд ли Загитову должен был беспокоить вопрос попадания в сборную как таковой. Даже при очень богатой фантазии трудно было бы предположить, что в отсутствии совсем уж экстремального форс-мажора у нее могут возникнуть по-настоящему серьезные проблемы на внутреннем отборе. Скорее, задачей было в очередной раз продемонстрировать публике и соперницам силу собственных козырей, твердость характера, способность сохранять голову холодной, а сердце — горячим в ситуации повышенного стресса.

В короткой программе со своей задачей Загитова в целом справилась, хотя прокат и получился достаточно проблемным, пусть по оценкам этого и не скажешь. Ничего нового, собственно, не произошло. Весь сезон короткая программа дается ей сложнее, чем произвольная, и сама она не раз об этом говорила. Вот и на чемпионате России Алина едва не упала со второго прыжка в каскаде, но спасла приземление и избежала максимального штрафа. Однако учитывая саму базовую стоимость комбинации из тройных лутца и риттбергера и ее исполнение во второй половине программы, техническая оценка Загитовой все равно оказалась самой высокой из всех участниц. Тем более что арбитры были благосклонны к новоиспеченной победительнице финала «Гран-при» и не слишком придирались там, где это могли бы сделать более строгие международные бригады.

В целом короткая программа у женщин — безусловный гвоздь пятничных соревнований — оправдала самые высокие ожидания. Мария Сотскова, которая по итогам «Гран-при» помимо других комплиментов заслужила титул «мисс стабильность», выдала очередной безошибочный прокат. Не меньше впечатлила и Полина Цурская. Остается пожалеть, что из-за проблем со здоровьем она пропустила достаточно большой отрезок времени, в течение которого она могла бы набирать опыт и авторитет в глазах арбитров. Не совсем повезло ей и со жребием. В короткой программе на чемпионате России фигуристке выпало выступать в самом начале соревнований. А в такой ситуации всегда есть риск, что арбитры инстинктивно чуть-чуть придержат оценки. Особенно тем, кто пока ходит в соискателях.

Формально интрига в произвольной программе у девушек еще жива. Но с учетом потенциала загитовской постановки вопрос скорее имеет смысл поставить так: если Алина исполнит свою программу так, как обычно, насколько большим будет ее итоговое преимущество?

Как и накануне у мужчин, а тени разборок лидеров оказалось много симпатичных людей с заслуженными спортивными биографиями. Например, Алена Леонова, которая везла на себе российское женское катание, пока подрастал громящий всех сейчас отряд супергероинь. Или Елизавета Туктамышева, первая после Ирины Слуцкой российская чемпионка мира, выигравшая этот титул после колоссального перерыва. От Туктамышевой на чемпионате России ждали тройной аксель, тем более что в нынешнем сезоне фигуристка уже пробовала его на этапах «Гран-при». Но не дождались. Тренер спортсменки Алексей Мишин отметил, что включать аксель в программы сейчас было бы слишком рискованно. Это, по-видимому, означает, что Туктамышева просто не в той форме, чтобы риск с элементом повышенной сложности можно было бы посчитать разумным.

ОЦЕНКАМИ ДОВОЛЕН, ПРОКАТОМ — НЕТ

Итоги мужских произвольных программ точнее всего отражает комментарий Александра Самарина: «Я хотел бы извиниться. Мне очень стыдно за такой прокат. Я буду работать больше и усерднее. Приложу все усилия, чтобы таких прокатов у меня никто никогда не видел. Это совсем не то, к чему я готовился, что нарабатывал. Но как-то сейчас объяснить случившееся у меня не получится». Михаил Коляда сформулировал свои впечатления более сдержанно: «Оценками доволен, прокатом — нет».

У Самарина, Коляды и других выступавших в сильнейшей разминке в этот вечер действительно было больше срывов, чем удач. Герою короткой программы Самарину во многом просто не повезло: фигурист очень неудачно упал с первого четверного лутца, после чего, как показалось с трибуны, словно перестал чувствовать ногу. К счастью, проблема, судя по словам фигуриста, оказалась не с ногой, а с ботинком. Но вполне реальный шанс на титул он упустил.

Другое дело, что ему и Коляде вылететь из итоговой тройки, в общем, не грозило. Поставив им выше 100 баллов за короткую программу, судьи фактически отменили интригу в этом виде программы. Мировая история фигурного катания знает примеры, когда люди отыгрывали гандикап более 10 баллов. Например, испанец Хавьер Фернандес на чемпионате мира-2016 в произвольной программе сумел отыграть отставание более чем в 12 баллов и завоевать титул. При том, что лидером после короткой был ни кто-нибудь, а Юдзуру Ханю. В прошлом году уже сам японец провернул похожий фокус, и тоже на чемпионате мира. Но на этом чемпионате России таких героев не нашлось.

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РАЗБИТЫЕ НАДЕЖДЫ КАЦАЛАПОВА И СИНИЦИНОЙ

Танцевальный турнир, как по заказу, добавил драмы. Для Виктории Синициной и Никиты Кацалапова этот произвольный танец должен быть стать одним из ключевых моментов сезона — и надо же было такому случиться, что спортсмены не сумели завершить прокат из-за травмы партнера. О, спорт, иногда ты — разбитые надежды. А финальным впечатлением вечера стал плачущий у бортика Александр Жулин, наблюдающий за победным прокатом других своих учеников Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева. Но это были слезы радости.

Екатерина КУЛИНИЧЕВА
из Санкт-Петербурга.

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