Слезы Жулина стали лучшей оценкой для Бобровой и Соловьева

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу Боброва и Соловьев стали чемпионами России седьмой раз в карьере. Второе место заняли Александра Степанова/Иван Букин, третьими стали Тиффани Загорски/ Джонатан Гурейро.

«Сегодня весь зал встал, это была моя маленькая мечта, и Жулин плакал! — заявила Боброва. — Потом будем разбираться с недочетами, есть над чем работать. У нас впереди чемпионат Европы, Олимпиада, и этот чемпионат — это отличная отправная точка перед ними».

«Жулин — это мужик, человек-стержень, ни одной лишней эмоции ни на тренировках, ни в жизни. Сегодня он проронил слезу, это дорогого стоит. Это для нас высочайшая оценка, и зритель тоже стоял в конце нашего выступления, эти эмоции просто переполняют. По значимости чемпионат России на четвертом месте, но на нем всегда такой позитив, такая эмоция, такой нерв», — заявил Соловьев.

В беседе с журналистами Жулин назвал победу Бобровой и Соловьева лучшим подарком на Новый год. «Катя и Дима просто блестяще откатали», — подытожил тренер.