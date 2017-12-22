Слезы Жулина стали лучшей оценкой для Бобровой и Соловьева

В пятницу Боброва и Соловьев стали чемпионами России седьмой раз в карьере. Второе место заняли Александра Степанова/Иван Букин, третьими стали Тиффани Загорски/ Джонатан Гурейро.
«Сегодня весь зал встал, это была моя маленькая мечта, и Жулин плакал! — заявила Боброва. — Потом будем разбираться с недочетами, есть над чем работать. У нас впереди чемпионат Европы, Олимпиада, и этот чемпионат — это отличная отправная точка перед ними».
«Жулин — это мужик,
В беседе с журналистами Жулин назвал победу Бобровой и Соловьева лучшим подарком на Новый год. «Катя и Дима просто блестяще откатали», — подытожил тренер.
Чемпионат России завершится 24 декабря.