Боброва и Соловьев стали чемпионами России в танцах на льду

По итогам короткой и произвольной программ они набрали 193,08 балла . Вторыми стали Александра Степанова и Иван Букин (188,28). Третье место заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (175,78).

Боброва и Соловьев стали семикратными чемпионами России. Помимо олимпийского золота Игр в Сочи в командном турнире, они являются чемпионами Европы 2013 года и бронзовыми призерами мирового первенства — 2013. В нынешнем сезоне Боброва и Соловьев одержали победу на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, стали вторыми на этапе Гран-при в России и третьими на этапе в Китае.