Боброва и Соловьев стали чемпионами России в танцах на льду

Кто вдохновляет игроков «Реала» и «Барселоны».
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По итогам короткой и произвольной программ они набрали 193,08 балла. Вторыми стали Александра Степанова и Иван Букин (188,28). Третье место заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (175,78).
Боброва и Соловьев стали семикратными чемпионами России. Помимо олимпийского золота Игр в Сочи в командном турнире, они являются чемпионами Европы 2013 года и бронзовыми призерами мирового первенства — 2013. В нынешнем сезоне Боброва и Соловьев одержали победу на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, стали вторыми на этапе
Чемпионат России завершится 24 декабря.