Несбывшиеся мечты Ковтуна о Сочи и Пхенчхане

Источник: Спорт-Экспресс

СОЧИНСКИЙ ВЗЛЕТ

Впервые о Ковтуне заговорили всерьез после того, как он стал победителем сочинского финала «Гран-при» среди юниоров в декабре 2012 года, став открытием того сезона. Несмотря на пятое место на чемпионате стране, перспективному 17-летнему фигуристу по решению тренерского совета дали право выступить на чемпионаты Европы-2013, после чего разразился скандал. Протест спортсменов по поводу невключения в сборную бронзового призера чемпионата России Константина Меньшова дошел аж до тогдашнего министра спорта Виталия Мутко. Однако решение было принято в рамках действовавшего регламента и было объяснимым: почему бы не дать зеленый свет перспективному молодому спортсмену, ловко покорявшему четверные прыжки и планировавшему увеличивать их количество в программах с прицелом на Сочи-2014?

Расчет в какой-то мере оказался оправданным: Евгений Плющенко на том чемпионате Европы снялся после короткой программы, Сергей Воронов стал лишь седьмым, а юниор Ковтун — пятым. Ученик Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой тогда выглядел более чем многообещающе.

А вот дальше было решение, которое во многом предопределило скандальную ситуацию вокруг отбора на Олимпиаду в Сочи: единственная путевка на чемпионат мира-2013, на котором распределялись квоты на грядущие Игры, была отдана Ковтуну. Для того, чтобы в Сочи Россия могла заявить двух человек в мужском турнире, ему нужно было попасть в десятку. Однако фигурист, что называется, «сгорел» и стал лишь 17-м…

Евгений ПЛЮЩЕНКО | Источник: Спорт-Экспресс

СОЧИНСКАЯ ДРАМА

В олимпийском сезоне команда Ковтуна решила пойти по пути увеличения сложности и исполнять по пять четверных прыжков на две программы, хотя по факту получались только четыре и не всегда хорошо все остальное. Но это принесло свои плоды: фигурист попал в финал «Гран-при» — последний раз из россиян туда отбирался только Плющенко в сезоне-2004/2005. А дальше — больше. На чемпионате страны Ковтун сенсационно обыграл нашего многолетнего лидера! Вот он, билет в Сочи?

Ан нет, сначала предстояло съездить в Будапешт на чемпионат Европы, чтобы окончательно снять все вопросы по поводу участия в Олимпиаде. И там Ковтун снова дрогнул и стал лишь пятым. Потом были закрытые прокаты, и в Сочи отправился Плющенко. До этого неосторожно обронивший, что неплохо бы ему выступить в командных соревнованиях, а в личном турнире отдать место Ковтуну. Блистательно откатанный нашими фигуристами золотой командный турнир и слова многих членов той команды, что их вдохновлял именно Плющенко, отмели последние сомнения: федерация сделала абсолютно верный выбор!

Но когда Плющенко снялся с личного турнира, началась самая настоящая битва cторонников и противников появления ветерана в Сочи. Люди, раз в четыре года смотрящие фигурное катание, строчили бесконечные посты о том, как талантливому молодому мальчику не дал попасть в Сочи жадный до олимпийских медалей коварный Плющенко.

СОЧИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

А дальше Ковтун словно стремился доказать и показать всему миру: именно он должен был быть на домашней Олимпиаде! На послеолимпийском чемпионате мира он стал четвертым, вернув России две квоты для мужчин, потом в сезоне-2014/2015 выиграл два этапа серии «Гран-при», чемпионат страны, серебро чемпионата Европы. Только вот на чемпионате мира в Шанхае начались снова привычные для Ковтуна «качели» — провал в короткой программе и лишь 16-е место, после чего фигурист даже не пришел на жеребьевку произвольной программы. Правда, на том турнире получилось в итоге подняться на седьмую строчку.

В сезоне-2015/2016, выиграв чемпионат страны и сделав пять четверных прыжков, Ковтун показал: он единственный в России, кто по сложности программ способен потенциально конкурировать с мировыми лидерами! Хотя, справедливости ради, сосредоточившись на четверных, Ковтун «потерял» приличное количество прыжков и каскадов. Однако на чемпионате мира в Бостоне случится настоящий крах: Ковтун стал лишь 18-м! На контрасте с этим четвертым стал улыбчивый, обаятельный и собранный Михаил Коляда, которому, оказывается, тоже вполне подвластны четверные прыжки вдобавок с остальными элементами максимального уровня сложности. Так Ковтун перестал быть единственной надеждой российского мужского одиночного катания.

С сезона-2016/2017 фигурист начал работу под руководством Инны Гончаренко. Нельзя не сказать и о том, как болельщики периодически атаковали фигуриста в соцсетях — за невнятные объяснения после неудач, любовь к татуировкам, рэпу и дорогим авто.

Встряхнули ли Ковтуна переход к другому тренеру и снятие с плеч ответственности за всю страну? Едва ли. В прошлом сезонев активе у фигуриста лишь достойное серебряное выступление на чемпионате Европы, а все остальное: этапы серии «Гран-при», чемпионат страны и World Team Trophy Ковтуну лучше забыть. Даже Тарасова, работавшая с фигуристом и верившая в него, комментируя разминку на чемпионате мира, в сердцах сказала: «Только дурак мог так упасть!» В нынешнем сезоне Ковтун фактически не выступал из-за травмы спины, появившись лишь на одном турнире. Возможно, и поездка в Санкт-Петербург была лишней.