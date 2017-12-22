Алиев считает, что ему не хватило уверенности в себе на чемпионате России

Победителем чемпионата России, который проходит в
«Я достаточно хорошо выступал на юниорских
Как отметил фигурист, после чемпионата России он испытывает двойственные чувства. «С одной стороны чемпионат завершился для меня с бронзовой наградой, а значит есть шанс выступить на чемпионате Европы, с другой — было очень непросто, во второй половине программы немного перегорел, начал искать ошибки. Но самое для меня важное впечатление — это поддержка публики. В конце проката от такой поддержки слезы наворачивались на глаза», — отметил Алиев.
Чемпионат России завершится в