Алиев считает, что ему не хватило уверенности в себе на чемпионате России

«Я достаточно хорошо выступал на юниорских Гран-при, но сейчас чувствую, что уверенности не хватает — приходится контролировать эмоции, поймать волну взрослого старта, — рассказал 18-летний фигурист. — Это всего третий старт такого уровня в карьере. Физически работы было сделано много, но психологический момент меня сегодня подвел».

Как отметил фигурист, после чемпионата России он испытывает двойственные чувства. «С одной стороны чемпионат завершился для меня с бронзовой наградой, а значит есть шанс выступить на чемпионате Европы, с другой — было очень непросто, во второй половине программы немного перегорел, начал искать ошибки. Но самое для меня важное впечатление — это поддержка публики. В конце проката от такой поддержки слезы наворачивались на глаза», — отметил Алиев.