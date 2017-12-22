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22 декабря, источник: ТАСС

Алиев считает, что ему не хватило уверенности в себе на чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Дмитрий Алиев признался, что ему пока не хватает уверенности на взрослых турнирах, в том числе на первенстве страны. Об этом он рассказал журналистам.

Источник: ИТАР-ТАСС

Победителем чемпионата России, который проходит в Санкт-Петербурге, стал Михаил Коляда. По итогам короткой и произвольной программ он набрал 281,16 балла. Александр Самарин занял второе место (258,53), Алиев — третье (249,11).

«Я достаточно хорошо выступал на юниорских Гран-при, но сейчас чувствую, что уверенности не хватает — приходится контролировать эмоции, поймать волну взрослого старта, — рассказал 18-летний фигурист. — Это всего третий старт такого уровня в карьере. Физически работы было сделано много, но психологический момент меня сегодня подвел».

Как отметил фигурист, после чемпионата России он испытывает двойственные чувства. «С одной стороны чемпионат завершился для меня с бронзовой наградой, а значит есть шанс выступить на чемпионате Европы, с другой — было очень непросто, во второй половине программы немного перегорел, начал искать ошибки. Но самое для меня важное впечатление — это поддержка публики. В конце проката от такой поддержки слезы наворачивались на глаза», — отметил Алиев.

Чемпионат России завершится в Санкт-Петербурге 24 декабря.

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