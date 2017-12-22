Коляда заявил, что ему тяжело дался чемпионат России после финала Гран-при

Источник: ИТАР-ТАСС

По итогам соревнований в мужском одиночном катании 22-летний спортсмен стал чемпионом России, набрав в сумме 281,16 балла. Второе место занял Александр Самарин (258,53), третьим стал Дмитрий Алиев (249,11). Финал Гран-при прошел в японской Нагое в начале декабря, Коляда занял третье место.

«Прежде всего, хочу поблагодарить публику за классную поддержку. Выступать дома всегда приятно. Что касается программы, то были ошибки, конечно. Результатом я доволен, а прокатом не совсем», — заявил Коляда.

«Не успел восстановиться после финала Гран-при, два ответственных соревнования подряд тяжело даются. Все-таки дальние перелеты сказываются. По психологической подготовке было классно, выходил в боевом настроении, по эмоциям было все здорово. Да, не получились прыжки, но всегда есть над чем работать», — добавил фигурист.

«Уровень фигурного катания вырос за последние десять лет. Семимильными шагами все нарабатывают прыжки. Никто не может сказать, что будет дальше, останутся одни прыжки или одна хореография? Но фигурное катание — это особый вид спорта, где это нужно совмещать», — подытожил спортсмен.

Коляда не будет менять содержание программ в следующем сезоне

Коляда не планирует менять содержание своих программ перед стартом нового сезона.

«Этот год был лучше, чем предыдущий. На следующий сезон я еще не думал, этот еще нужно докататься. Этот сезон очень многое решит для всех, и для меня в том числе. Думаю, что нужно нарабатывать стабильность, в программах у меня никаких изменений не будет, буду нарабатывать стабильность в прыжках», — сказал Коляда.