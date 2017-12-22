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22 декабря, источник: ТАСС

Самарин заявил, что наполовину реализовал свои возможности на чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Фигурист Александр Самарин считает, что на чемпионате России реализовал свои возможности лишь на пятьдесят процентов. Об этом он рассказал журналистам после выступления на турнире, где занял второе место.

Источник: ИТАР-ТАСС

Победителем чемпионата России, который проходит в Санкт-Петербурге, стал Михаил Коляда. По итогам короткой и произвольной программ он набрал 281,16 балла. Самарин занял второе место (258,53), Дмитрий Алиев — третье (249,11). В произвольном прокате Самарин не смог выполнить два запланированных прыжка в четыре оборота.

«Чего-то сегодня не хватило, точного определения этому прокату нет, — рассказал Самарин. — Ехал сюда с хорошим настроением, ждал от себя совершенно другого проката, но выполнил свою задачу лишь на пятьдесят процентов. Болейте, поддерживайте, постараюсь не расстроить на чемпионате Европы».

Самарин подчеркнул, что на его выступлении не сказалось волнение от ответственности предолимпийского старта. «Я просто хотел хорошо откататься и не думал о том, что выступаю на чемпионате России перед Играми», — отметил он.

Также спортсмен заявил, что ему стыдно за свое выступление. «Хотел бы извиниться перед всеми — мне стыдно за такой прокат, — сказал фигурист. — Приложу все силы, чтобы таких выступлений у меня больше никто и никогда не видел. Это совсем не то, к чему я готовился, что нарабатывал».

Тренер Самарина Светлана Соколовская отметила в беседе с корреспондентом ТАСС, что, скорее всего, два четверных лутца в произвольном прокате психологически сбили спортсмена. «Но ничего — все нормально, все еще получится», — уверена тренер.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» с 15 по 21 января.

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