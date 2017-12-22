Михаил Коляда второй раз подряд стал чемпионом России

Коляда и Самарин, заняв два первых места, обеспечили себе участие в чемпионате Европы, который пройдет в Москве с 15 по 21 января. По итогам европейского первенства будет определен состав команды на Олимпийские игры 2018 года, которые состоятся в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.