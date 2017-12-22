Михаил Коляда второй раз подряд стал чемпионом России

Кто вдохновляет игроков «Реала» и «Барселоны».
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По итогам короткой и произвольной программ он набрал 281,16 балла. Александр Самарин занял второе место (258,53), Дмитрий Алиев стал третьим (249,11).
Коляда и Самарин, заняв два первых места, обеспечили себе участие в чемпионате Европы, который пройдет в Москве с 15 по 21 января. По итогам европейского первенства будет определен состав команды на Олимпийские игры 2018 года, которые состоятся в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
Чемпионат России завершится 24 декабря.