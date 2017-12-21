Интриги есть, Медведевой нет
Сегодня в
Сегодня в
Одно из главных событий чемпионата России случилось еще до его начала. Накануне стало известно, что Евгения Медведева
Лидеры сборной России, чьи позиции в команде были такими же бесспорными, как у Медведевой, и раньше отказывались от старта на внутреннем олимпийском отборе даже тогда, когда речь не шла о травмах. Например, перед Играми-2014 в Сочи чемпионат страны пропускали будущие двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Но в случае с Женей всех волнует не сам факт ее отсутствия на ЧР, а перспективы восстановления к февралю.
ВСЕ РЕШАТ ДВА ПРОКАТА
Говоря о потерях чемпионата России, нельзя не упомянуть и Анну Погорилую. Несмотря на обескураживающе неудачный старт сезона, хотелось верить, что одна из самых эффектных фигуристок мира сумеет подготовиться к внутреннему отбору. Увы, проблемы со спиной пока не позволяют Анне работать в полную силу. А с учетом нынешнего уровня конкуренции в сборной России, выходить на чемпионат и кататься не в полную силу — это только лишний раз испытывать на прочность собственные нервы и нервы болельщиков.
Отсутствие Медведевой для остальных участниц чемпионата России мало что изменит по факту. В тех видах фигурного катания, где у России есть три олимпийские квоты, места в сборной почти наверняка получают чемпион страны и серебряный призер ЧР. А обладатель третьей вакансии определяется решением тренерского совета и федерации. Окончательно состав олимпийской сборной мы узнаем уже после окончания январского чемпионата Европы, который в этом сезоне пройдет в Москве. Уже известно, что Медведеву, если все пойдет по плану, включат в состав сборной на ЧЕ. А потом, если со здоровьем все будет хорошо, и в состав олимпийский. Так что всем остальным девушкам на ЧР нужно попадать в топ-2.
По первой половине сезона фаворитками выглядят Алина Загитова и Мария Сотскова. Они уже бывали в ситуации, когда приходится соревноваться без Медведевой, и в финале «Гран-при» выдержали это испытание блестяще. Но чемпионат России — не «Гран-при», здесь все решат два конкретных проката. И с учетом особенностей девичьей психологии может быть все. Сильных девушек в сборной России, как мы прекрасно знаем, хватает. И на Олимпийские игры хочется всем.
НА
Интриг и потенциально захватывающих противостояний хватает и в других видах программы. По итогам прошлого чемпионата мира на Олимпийских играх в Пхенчхане Россия может выставить три пары, трех
В мужских соревнованиях гвоздем программы обещает стать дуэль Сергея Воронова и действующего чемпиона страны Михаила Коляды. У Коляды сложнее программы, в арсенале больше дорогих прыжков и потенциально более комплиментарная оценка за компоненты. Но по первой половине сезона Воронов выглядел стабильнее. Да, чтобы перебить технические козыри Михаила, Сергею нужно кататься безошибочно и, что называется, наотмашь. И чтобы соперник ошибся. Но в карьере Сергея уже было столько «чудес» и открывалось «вторых дыханий», что невероятным этот расклад не выглядит.
У спортивных пар сразу две ключевые интриги.
В танцах на Олимпиаду в этом сезоне Россия может выставить всего два дуэта. А претендентов как минимум три. Самой захватывающей в этом виде программы обещает быть борьба между Александрой Степановой∕Иваном Букиным и Викторией Синициной/Никитой Кацалаповым — но пойдет она, скорее всего, за серебро. Фаворитами же турнира стоит считать многократных чемпионов страны Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьева.
КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
21 декабря, четверг
14.00. Мужчины. Короткая программа
16.50. Пары. Короткая программа
20.30. Танцы. Короткий танец
22 декабря, пятница
14.00. Женщины. Короткая программа
16.50. Мужчины. Произвольная программа
20.10. Танцы. Произвольный танец
23 декабря, суббота
15.00. Пары. Произвольная программа
17.35. Женщины. Произвольная программа
24 декабря, воскресенье
14.00. Показательные выступления.