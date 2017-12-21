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00:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Интриги есть, Медведевой нет

Сегодня в Санкт-Петербурге начинается один из самых интересных в этом сезоне чемпионатов России.

Источник: AFP 2017

Одно из главных событий чемпионата России случилось еще до его начала. Накануне стало известно, что Евгения Медведева все-таки не сможет выступить в Санкт-Петербурге. Такое развитие событий не стало неожиданностью, учитывая характер травмы двукратной чемпионки мира и то, насколько нежелательны в олимпийском сезоне любые риски. Но надежда была: еще на прошлой неделе Евгению включили в состав тренировочных групп, а оптимистично настроенные болельщики обсуждали слухи, что фигуристка уже вовсю прыгает. На самом деле Медведевой недавно сняли гипс, и вряд ли ее готовность к чемпионату России могла бы стать оптимальной.

Лидеры сборной России, чьи позиции в команде были такими же бесспорными, как у Медведевой, и раньше отказывались от старта на внутреннем олимпийском отборе даже тогда, когда речь не шла о травмах. Например, перед Играми-2014 в Сочи чемпионат страны пропускали будущие двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Но в случае с Женей всех волнует не сам факт ее отсутствия на ЧР, а перспективы восстановления к февралю.

Анна ПОГОРИЛАЯ | Источник: Спорт-Экспресс

ВСЕ РЕШАТ ДВА ПРОКАТА

Говоря о потерях чемпионата России, нельзя не упомянуть и Анну Погорилую. Несмотря на обескураживающе неудачный старт сезона, хотелось верить, что одна из самых эффектных фигуристок мира сумеет подготовиться к внутреннему отбору. Увы, проблемы со спиной пока не позволяют Анне работать в полную силу. А с учетом нынешнего уровня конкуренции в сборной России, выходить на чемпионат и кататься не в полную силу — это только лишний раз испытывать на прочность собственные нервы и нервы болельщиков.

Отсутствие Медведевой для остальных участниц чемпионата России мало что изменит по факту. В тех видах фигурного катания, где у России есть три олимпийские квоты, места в сборной почти наверняка получают чемпион страны и серебряный призер ЧР. А обладатель третьей вакансии определяется решением тренерского совета и федерации. Окончательно состав олимпийской сборной мы узнаем уже после окончания январского чемпионата Европы, который в этом сезоне пройдет в Москве. Уже известно, что Медведеву, если все пойдет по плану, включат в состав сборной на ЧЕ. А потом, если со здоровьем все будет хорошо, и в состав олимпийский. Так что всем остальным девушкам на ЧР нужно попадать в топ-2.

По первой половине сезона фаворитками выглядят Алина Загитова и Мария Сотскова. Они уже бывали в ситуации, когда приходится соревноваться без Медведевой, и в финале «Гран-при» выдержали это испытание блестяще. Но чемпионат России — не «Гран-при», здесь все решат два конкретных проката. И с учетом особенностей девичьей психологии может быть все. Сильных девушек в сборной России, как мы прекрасно знаем, хватает. И на Олимпийские игры хочется всем.

НА ПЕРВЫЙ-ВТОРОЙ-ТРЕТИЙ РАССЧИТАЙСЬ

Интриг и потенциально захватывающих противостояний хватает и в других видах программы. По итогам прошлого чемпионата мира на Олимпийских играх в Пхенчхане Россия может выставить три пары, трех девушек-одиночниц, двух мужчин и два танцевальных дуэта. Поскольку претензии комиссий, расследующих допинговые истории, к российскому фигурному катанию были минимальны, ожидать проблем с допуском со стороны МОК здесь вроде бы не приходится.

В мужских соревнованиях гвоздем программы обещает стать дуэль Сергея Воронова и действующего чемпиона страны Михаила Коляды. У Коляды сложнее программы, в арсенале больше дорогих прыжков и потенциально более комплиментарная оценка за компоненты. Но по первой половине сезона Воронов выглядел стабильнее. Да, чтобы перебить технические козыри Михаила, Сергею нужно кататься безошибочно и, что называется, наотмашь. И чтобы соперник ошибся. Но в карьере Сергея уже было столько «чудес» и открывалось «вторых дыханий», что невероятным этот расклад не выглядит.

У спортивных пар сразу две ключевые интриги. Во-первых, как рассчитаются на первый-второй два самых сильных российских дуэта: Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Ксения Столбова/Федор Климов. Во-вторых, те, кто еще попадет в топ-3 и, как следствие, почти наверняка получит и третью олимпийскую путевку. По первой половине сезона Кристина Астахова/Алексей Рогонов выглядели убедительнее Натальи Забияко/Александра Энберта. Для многих из них два проката в Санкт-Петербурге будут самыми важными в сезоне.

В танцах на Олимпиаду в этом сезоне Россия может выставить всего два дуэта. А претендентов как минимум три. Самой захватывающей в этом виде программы обещает быть борьба между Александрой Степановой∕Иваном Букиным и Викторией Синициной/Никитой Кацалаповым — но пойдет она, скорее всего, за серебро. Фаворитами же турнира стоит считать многократных чемпионов страны Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьева.

КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

21 декабря, четверг
14.00. Мужчины. Короткая программа
16.50. Пары. Короткая программа
20.30. Танцы. Короткий танец

22 декабря, пятница
14.00. Женщины. Короткая программа
16.50. Мужчины. Произвольная программа
20.10. Танцы. Произвольный танец

23 декабря, суббота
15.00. Пары. Произвольная программа
17.35. Женщины. Произвольная программа

24 декабря, воскресенье
14.00. Показательные выступления.

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