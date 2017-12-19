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19:28 (мск), источник: Газета.Ру

Травма стопы: доедет ли Медведева до Олимпиады

Мировая звезда фигурного катания Евгения Медведева из-за травмы пропустит чемпионат России, являющийся отборочным турниром на Олимпийские игры. При этом поклонникам талантливой спортсменки рано бить тревогу. Поехать в Пхенчхан Медведевой не должны помешать ни повреждение, ни отказ от национального первенства.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Главная звезда женского фигурного катания современности Евгения Медведева пропустит предстоящий чемпионат России в Санкт-Петербурге. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В сообщении отмечается, что двукратная чемпионка мира и Европы, следуя рекомендациям медиков, решила не торопиться с возвращением на лед после травмы, из-за чего она и не выступит 21—24 декабря на первенстве страны, которое является отборочным турниром на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

В свою очередь глава ФФККР Александр Горшков подчеркнул, что восстановление 18-летней спортсменки уже завершается и к участию в чемпионате Европы в Москве, запланированном на 17—20 января, она будет готовиться.

«У Евгении уже завершается восстановление, но врачи рекомендовали не форсировать, поэтому принято такое решение. К чемпионату Европы она будет готовиться», — передает слова Горшкова «Р-Спорт».

Напомним, что последнее на данный момент выступление Медведевой датировано 11 ноября, когда она, несмотря на ряд ошибок, вполне легко стала победительницей японской этапа Гран-при, обеспечив себе участие в финале серии.

Однако принять участие в решающей стадии соревнований россиянка не смогла — сняться с этапа двукратную чемпионку стартов вынудила трещина в плюсневой кости стопы, мучавшая фигуристку по ходу сезона.

Вполне вероятным после отказа Евгении от финала виделось и ее возможное неучастие в национальном первенстве — в отличие от коллег по сборной для Медведевой чемпионат России не является единственным способом квалифицироваться на Игры-2018, ведь, без сомнений, в ее случае должно быть использовано так называемое «тренерское решение», лишь с помощью которого спортсмен может отправиться в Пхенчхан.

Подобная функция, к слову, была активировано тренерским штабом национальной команды в преддверии Олимпиады в Сочи, когда вместо выигравшего внутренние соревнования Максима Ковтуна защищать честь страны на домашних Играх доверили живой легенде Евгению Плющенко, тогда отчаянно пытавшемуся перебороть свои множественные трудности со спиной.

Причем поначалу все шло вполне неплохо: Плющенко внес немалый вклад в победу России в командных соревнованиях, а его традиционно яркое катание вселило определенные надежды и на успех в одиночном турнире.

К сожалению, тут на первый план вновь вышла травма — отказ Евгения от участия в мужском первенстве заведомо оставил россиян даже без шансов на медаль, так как больше квот там у хозяев Олимпиады и не было.

При этом в случае с Медведевой ситуация совсем иная.

Во-первых, повреждение у россиянки (по крайней мере — в это очень хочется верить) отнюдь не такое серьезное, как у Плющенко, еще до Сочи на время уходившего из спорта.

Кроме того, даже при самом худшем сценарии с неучастием Евгении в Играх счастливые обладательницы двух оставшихся квот (скорее всего, это будет кто-то из квартета Алина Загитова/Мария Сотскова/Полина Цурская/Елена Радионова) с большой долей вероятности достойно постоят на соревнованиях и за себя, и за выбывшую партнершу.

Наконец, сборная России в данный момент находится не в том положении, чтобы «разбрасываться» столь реальными претендентами на золото, коих Международным олимпийским комитетом (МОК) уже было отстранено немало — а соответствующий «карательный» процесс еще далек от завершения.

Примечательно, что ровно неделю назад о пропуске предстоящего чемпионата России в Санкт-Петербурге из-за травмы спины заявила и Анна Погорилая, еще буквально вчера считавшаяся твердым топ-2 сборной.

Ситуация 19-летней девушки, однако, куда печальнее, нежели у Медведевой — вынужденный отказ от национальных стартов для нее означает и гарантированное неучастие в Олимпиаде.

При этом снятие с чемпионата стало лишь продолжение затяжной черной полосы в карьере фигуристки, начавшейся еще со времен мирового первенства — 2017, где Погорилая после блестящей короткой программы провалила произвольный прокат, в результате чего стала лишь 13-й.

В дальнейшем же на тернистом пути спортсменку поджидали лишь боли в спине, из-за которых ей пришлось пропустить контрольные прокаты в Сочи, да минорное возвращение на лед на канадском этапе Гран-при с жутким числом падений и ошибок в коротком танце, приведшим к публичной ссоре с тренером.

Так что теперь поклонники Анны не столько расстраиваются из-за пропуска спортсменкой Олимпиады, сколько переживают о возможном окончании карьеры талантливой фигуристкой.

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