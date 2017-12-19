Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
Маргарите Грачевой пришили отрубленную мужем руку
Матвиенко рассказала о чувстве стыда из-за матрешек
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
Пенсионерам в 13 регионах РФ доплатят от 2,3 до 8,4 тыс. рублей
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив0
Спартак0
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Мн
Хоккей. НХЛ
22:00
Торонто Мэйпл Ливз
Каролина Харрикейнз
Футбол. Зарубежный
23:30
Леванте
Леганес
Хоккей. НХЛ
20.12
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
20.12
Нью-Йорк Айлендерс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
20.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
20.12
Оттава Сенаторз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
20.12
Нэшвилл Предаторз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
20.12
Даллас Старз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
20.12
Аризона Койотс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
20.12
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
20.12
Вегас Голден Найтс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
США уже нашли замену Порошенко — киевский политолог
СМИ: Цымбалюк-Романовской грозит 10 лет тюрьмы
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
Медведева пропустит ЧР и сосредоточится на подготовке к ЧЕ
Устюгов и Ласицкене признаны Минспортом РФ спортсменами года
Катерина Шпица нарушила принципы и снялась обнаженной – СМИ
Танк большого прорыва Т-80 получит форсажный режим
Маргарите Грачевой пришили отрубленную мужем руку
Россияне подвели секс-итоги года
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
TMZ сообщил имена новорожденных детей Курниковой
Фоторепортажи
12Первая медаль сборной России по биатлону в новом сезоне
11Сборная России стала победителем Кубка Первого канала
17:30 (мск), источник: Р-Спорт

Тутберидзе признана Минспортом РФ тренером года

МОСКВА, 19 дек — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе стала обладательницей награды в категории «Тренер года» в номинации «Гордость России» по версии министерства спорта РФ.

Источник: РИА "Новости"

Победителя выбрал экспертный совет, в состав которого вошли Светлана Журова, Ирина Роднина, Александр Попов, Шамиль Тарпищев, Виталий Смирнов, Елена Вяльбе, Станислав Поздняков, Владимир Васин, Александр Катушев, Павел Рожков, Александр Романцов, Марина Томилова, Валерий Штейнбах, Василий Конов. В церемонии награждения приняли участие министр спорта РФ Павел Колобков и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

В номинации «Эпоха в спорте» в категории «За многие годы работы на благо развития спорта в стране» награда досталась главному тренеру женского волейбольного клуба «Уралочка-НТМК», вице-президенту Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николаю Карполю.

Теперь и без герба: новые запреты МОК для российских олимпийцев
Медведева пропустит ЧР и сосредоточится на подготовке к ЧЕ
Устюгов и Ласицкене признаны Минспортом РФ спортсменами года
Карпин в «Ростове»: что об этом нужно знать
«Зенит» — лидер РФПЛ по стоимости набранных очков
За место в «Формуле-1» предложили семь миллионов долларов
Геннадий Орлов: У Анюкова есть два варианта продолжения карьеры
Мостового рассмешило возвращение Карпина в РФПЛ
Новости
Авто
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась) Инцидент, в результате которого чудом никто не пострадал, произошел на одной из АЗС в Великобритании
Hi-Tech
iPhone X провалил отечественный тест Слишком хрупкий и долго заряжается
Кино
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька» В новогоднюю ночь канал «Россия 1» традиционно покажет сразу два праздничных шоу
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Леди
Энрике Иглесиас и Анна Курникова: невероятная история любви Похоже, именно умение скрыться чужих глаз и помогло Анне и Энрике стать одной из самых крепких парочек в звездных рядах
Дети
Гоша Куценко поздравил Елену Исинбаеву с рождением ребенка Актер оставил комментарий под снимком спортсменки в соцсети.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь