Тутберидзе признана Минспортом РФ тренером года
МОСКВА, 19 дек —
МОСКВА, 19 дек —
Победителя выбрал экспертный совет, в состав которого вошли Светлана Журова, Ирина Роднина, Александр Попов, Шамиль Тарпищев, Виталий Смирнов, Елена Вяльбе, Станислав Поздняков, Владимир Васин, Александр Катушев, Павел Рожков, Александр Романцов, Марина Томилова, Валерий Штейнбах, Василий Конов. В церемонии награждения приняли участие министр спорта РФ Павел Колобков и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
В номинации «Эпоха в спорте» в категории «За многие годы работы на благо развития спорта в стране» награда досталась главному тренеру женского волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»,