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09:05 (мск), источник: Р-Спорт

Фигуристка Медведева пропустит ЧР и сосредоточится на подготовке к ЧЕ

МОСКВА, 19 дек — Р-Спорт. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева пропустит чемпионат России в Санкт-Петербурге, чтобы сосредоточиться на подготовке к чемпионату Европы в Москве, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Источник: РИА "Новости"

По словам собеседника агентства, в понедельник вечером тренировку Медведевой и других фигуристок группы Этери Тутберидзе в ледовом дворце «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» посетили вице-премьер РФ Виталий Мутко, президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, генеральный директор ФФККР Александр Коган, руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев и генеральный директор «Самбо-70» Ренат Лайшев.

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«Немногим спустя было принято решение о том, что Евгения пропустит чемпионат России и продолжит планомерную подготовку к чемпионату Европы. Решение принято с учетом того, что всего неделю назад спортсменке сняли гипс, и ногу надо поберечь», — добавил источник.

Чемпионат России, который станет одним из этапов отбора на Олимпийские игры 2018 года, пройдет 21—24 декабря в Санкт-Петербурге. Ранее Медведева снялась с Финала Гран-при, состоявшегося 7—9 декабря в японской Нагое, из-за травмы голеностопа. Чемпионат Европы состоится 17—20 января в Москве.

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