Фигуристка Медведева пропустит ЧР и сосредоточится на подготовке к ЧЕ

Источник: РИА "Новости"

По словам собеседника агентства, в понедельник вечером тренировку Медведевой и других фигуристок группы Этери Тутберидзе в ледовом дворце «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» посетили вице-премьер РФ Виталий Мутко, президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, генеральный директор ФФККР Александр Коган, руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев и генеральный директор «Самбо-70» Ренат Лайшев.

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«Немногим спустя было принято решение о том, что Евгения пропустит чемпионат России и продолжит планомерную подготовку к чемпионату Европы. Решение принято с учетом того, что всего неделю назад спортсменке сняли гипс, и ногу надо поберечь», — добавил источник.