Фигуристка Медведева пропустит ЧР и сосредоточится на подготовке к ЧЕ
МОСКВА, 19 дек —
МОСКВА, 19 дек —
По словам собеседника агентства, в понедельник вечером тренировку Медведевой и других фигуристок группы Этери Тутберидзе в ледовом дворце «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» посетили
«Немногим спустя было принято решение о том, что Евгения пропустит чемпионат России и продолжит планомерную подготовку к чемпионату Европы. Решение принято с учетом того, что всего неделю назад спортсменке сняли гипс, и ногу надо поберечь», — добавил источник.
Чемпионат России, который станет одним из этапов отбора на Олимпийские игры 2018 года, пройдет