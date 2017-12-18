Ханю из-за травмы пропустит чемпионат Японии, но сохраняет шансы на ОИ

Ханю повредил правую лодыжку в начале ноября во время тренировки перед стартом этапа Гран-при в Японии.

Восстановление Ханю должно было занять около 4−5 недель, но впоследствии было решено продлить лечение и отказаться от чемпионата Японии. При этом отмечается, что пропуск турнира не помешает Ханю поехать на Олимпиаду-2018.