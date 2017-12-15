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20:55 (мск), источник: Р-Спорт

Елена Ильиных и Антон Шибнев пропустят чемпионат России

МОСКВА, 15 дек — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российская фигуристка Елена Ильиных сообщила агентству «Р-Спорт», что она и ее партнер по танцевальной паре Антон Шибнев не выступят на чемпионате России, который состоится 19—24 декабря в Санкт-Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

«Мы не едем на чемпионат России», — сказала Ильиных по телефону, воздержавшись от огласки причин решения. «Мы не комментируем ситуацию», — добавила она.

Дуэт Ильиных/Шибнев образовался в прошедшем межсезонье после завершения карьеры партнером фигуристки Русланом Жиганшиным. Шибнев ранее выступал в паре с Василисой Даванковой. В октябре Ильиных/Шибнев прекратили работу с тренерами Светланой Алексеевой и Еленой Кустаровой и начали сотрудничество с Алексеем Горшковым.

В ноябре Ильиных и Шибнев дебютировали на 4-м этапе Кубка России в Казани, где заняли первое место, набрав 147,64 балла. После этого на соревнованиях спортсмены не выступали.

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