Елена Ильиных и Антон Шибнев пропустят чемпионат России
МОСКВА, 15 дек —
МОСКВА, 15 дек —
«Мы не едем на чемпионат России», — сказала Ильиных по телефону, воздержавшись от огласки причин решения. «Мы не комментируем ситуацию», — добавила она.
Дуэт Ильиных/Шибнев образовался в прошедшем межсезонье после завершения карьеры партнером фигуристки Русланом Жиганшиным. Шибнев ранее выступал в паре с Василисой Даванковой. В октябре Ильиных/Шибнев прекратили работу с тренерами Светланой Алексеевой и Еленой Кустаровой и начали сотрудничество с Алексеем Горшковым.
В ноябре Ильиных и Шибнев дебютировали на 4-м этапе Кубка России в Казани, где заняли первое место, набрав 147,64 балла. После этого на соревнованиях спортсмены не выступали.