Елена Ильиных и Антон Шибнев пропустят чемпионат России

Источник: РИА "Новости"

«Мы не едем на чемпионат России», — сказала Ильиных по телефону, воздержавшись от огласки причин решения. «Мы не комментируем ситуацию», — добавила она.

Дуэт Ильиных/Шибнев образовался в прошедшем межсезонье после завершения карьеры партнером фигуристки Русланом Жиганшиным. Шибнев ранее выступал в паре с Василисой Даванковой. В октябре Ильиных/Шибнев прекратили работу с тренерами Светланой Алексеевой и Еленой Кустаровой и начали сотрудничество с Алексеем Горшковым.