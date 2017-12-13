Драма Погорилой: травма убила надежды на Олимпиаду

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Российская фигуристка Анна Погорилая не сможет выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане из-за травмы. Об этом сообщила сама спортсменка, рассказавшая о повреждении, из-за которого она вынуждена пропустить чемпионат России — а именно эти соревнования и являются отборочными на предстоящую Олимпиаду.

«Чемпионат России пропускаю — не могу кататься. Дальше буду восстанавливаться, чувствую себя когда как, по-разному. Обследований было уже столько! Отправляли снимки специалистам, но пока так. В отборе на Олимпиаду я не участвую», — передает слова 19-летней спортсменки ТАСС.

Погорилая, в 2016-м выигравшая бронзовую медаль чемпионата мира, еще совсем недавно считалась чистым вторым номером сборной России, деля топ-2 вместе с Евгенией Медведевой.

Однако начиная с мирового первенства 2017 года, где после превосходной короткой программы у Погорилой совсем не получился произвольный прокат (итоговое 13-е место), в карьере фигуристки наступил тяжелый этап — и наиболее неприятной его частью стали именно проблемы со здоровьем.

Минувшим летом Погорилая испытывала огромные трудности с болями в спине: в частности, из-за них она пропустила сентябрьские контрольные прокаты в Сочи.

При этом уже в октябре спортсменка, понимая значение каждого из соревнований олимпийского сезона, все же вернулась на лед, приняв участие во втором этапе Кубка России, который проходил в Йошкар-Оле.

К сожалению, дебютные старты сезона принесли Погорилой лишь разочарование — после короткой программы ей пришлось сняться с турнира по все той же функциональной причине.

Впрочем, даже это не остановило спортсменку от попыток зацепиться за Олимпиаду в Южной Корее: всего спустя пару недель после отказа от завершения этапа Кубка страны Погорилая отправилась на престижнейший Skate Canada, являющийся этапом мирового Гран-при.

Причем первой части канадских соревнований в исполнении Погорилой удалось вселить в сердца ее фанатов определенные надежды на светлое будущее — прекрасный прокат в короткой программе под зажигательные испанские мотивы принес россиянке второе промежуточное место (69,05), пусть и с весомым отставанием от хозяйки льда Кэтлин Османд, набравшей 76,06 балла.

Но в произвольном танце Погорилой случился самый настоящий кошмар — ее выступление под «Лебединое озеро», включившее в себя шесть недокрутов, сразу три падения и отсутствие заявленного технического элемента, мгновенно выбило фигуристку из числа соискателей медалей, принеся ей в итоге лишь жуткое разочарование, девятое место, а также очередной рецидив травмы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.125% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Ba1J5_-BR09/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">I watch again Anna’s free program at the Skate Canada and I’m just so sad about what’s happened in her fp... She’s such a fighter no matter what __ Skater; @annapogorilaya __ Credit; @yourskatingpage ___________ #bestsport #skatecanada2017 #annapogorilaya #sport #iceskater #iceskating #figureskater #figureskating #skater #skating #skatingrink #fighter</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Figure Skating (@yourskatingpage) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-29T11:42:12+00:00">Oct 29, 2017 at 4:42am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Примечательно, что многих поклонников девушки поразило даже не само выступление их кумира, после которого на спортсменке не было лица, а реакция на провал ее тренера Анны Царевой, попавшая в объективы телекамер.

«Тебе не кажется, что нужно побольше катать программу от начала до конца на тренировках? — в сердцах выпалила специалист. — Чего ты умираешь? У тебя ноги, что ли, отказывают? Катаешься как неживая!».

Не заставил себя ждать и ответ самой спортсменки, который тоже стал достоянием общественности.

«Посмотрите, как вы дергали меня!» — сказала сквозь слезы фигуристка, на что получила угрозы впредь «одной на соревнования ездить».

При этом даже по итогам канадской трагедии оставалась надежда, что Погорилой удастся реабилитировать личный сезон — все та же Царева отмечала, что ее подопечная может вернуться на лед уже на американском этапе Гран-при в конце ноября.

Этого, однако, в итоге так и не случилось: незадолго до соревнований тренер спортсменки сообщила о тайм-ауте в карьере фигуристки, который, ожидалось, имел шансы прерваться как раз ради чемпионата России, намеченного на 21—24 декабря .

«Мы решили взять тайм-аут до чемпионата России, поэтому Аня пропустит заключительный этап серии Гран-при. Сейчас ей надо восстановиться — она занимается здоровьем и пока не тренируется», — подчеркнула тогда Царева.

Добавим, что на данный момент главными кандидатами на участие в Олимпиаде в Пхенчхане из числа российских фигуристок являются Алина Загитова, Мария Сотскова и Евгения Медведева — считается, что именно это трио россиянок будет бороться между собой за золото соревнований.