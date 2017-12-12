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12 декабря, источник: Газета.Ру

Пхенчхан-2018: Медведева возглавит российское трио

Участие Евгении Медведевой в чемпионате России по фигурному катанию еще не подтверждено, но даже снявшись с турнира, двукратная чемпионка мира должна ехать на Олимпиаду в Южной Корее без отбора. Присутствие в сборной Алины Загитовой и Марии Сотсковой позволяет надеяться на российский пьедестал в женском одиночном катании в Пхенчхане.

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Уникальность Медведевой

Все уже решено: российские спортсмены поедут на Олимпийские игры в Пхенчхан и выступят там под нейтральным флагом. А это значит, что наши фигуристки скорее всего выиграют золото. Заранее отдавать победу кому-то из спортсменов может показаться излишне самонадеянным, однако сейчас мир живет в эру российского женского одиночного катания, которая не собирается заканчиваться в обозримом будущем.

Самая яркая звезда эпохи Евгения Медведева уже месяц не выходила на лед — ее последний прокат в официальных соревнованиях датируется 11 ноября на этапе Гран-при в Токио.

Хотя она и квалифицировалась на финал серии, травма ноги помешала двукратной чемпионке мира побороться за третью подряд победу на турнире.

Медведева всю осень выступала с трещиной в плюсневой кости стопы, что не позволило ей по традиции продемонстрировать зрителям свои идеальные прокаты. Но класс фигуристки настолько высок, что даже с ошибками она одержала обе победы на этапах Гран-при с гигантским отрывом от остальных конкуренток.

Сама спортсменка пока не объявляла о сроках полного выздоровления, и это значит, что Медведева может пропустить и чемпионат России, который стартует в Санкт-Петербурге 19 декабря. В этом кроется единственный небольшой знак вопроса относительно участия Евгении на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Чемпионат России представляет собой отбор в олимпийскую сборную, и первые три спортсменки получат право выступить на Играх.

Если же Медведева пропустит национальное первенство, то автоматически потеряет место. Так бы было в странах, где в индивидуальных видах спорта принципиально отсутствует понятие «тренерского решения» относительно отбора на Олимпиаду. Например, такие жесткие правила приняты в США, где даже самые именитые атлеты в случае неудачи на национальных соревнованиях не едут на главный старт четырехлетия.

Что касается России, то помимо отборочных критериев по спортивному принципу у нас есть пункт о тренерском решении, который позволяет руководству федерации либо главному тренеру сборной (в зависимости от вида спорта) своим постановлением пригласить атлета в команду.

Честно говоря, даже невозможно представить, что Федерация не поддержит Медведеву и займется буквоедством. Конечно, не самый удачный прецедент уже был на Олимпийских играх в Сочи, когда было принято решение в пользу травмированного Евгения Плющенко, а чемпион России Максим Ковтун остался за бортом домашних Игр.

Поначалу все шло по плану, и Плющенко внес большой вклад в победу России в командных соревнованиях, однако позднее двукратный олимпийский чемпион был вынужден сняться с одиночного катания из-за обострения травмы спины, и получилось, что Россия не была представлена дома в этой дисциплине.

Нынешняя ситуация значительно отличается от сочинской.

Во-первых, Россия обладает максимальной квотой в три участника и в любом случае будет представлена на олимпийском турнире. Во-вторых, тяжесть травмы Медведевой не идет ни в какое сравнение с повреждением спины Плющенко, сроки восстановления фигуристки невелики, и сомнений в ее физической готовности к Южной Корее практически нет.

И, наконец, понимание того, что Медведева — главный, а, может быть, и единственный претендент на олимпийское золото, дает все основания воспользоваться тренерским решением.

Феномен Загитовой

Если с лучшей фигуристкой мира все более-менее ясно, то вопрос об остальных двух участницах сборной остается открытым. Конечно, главными претендентками на две оставшиеся путевки являются Алина Загитова и Мария Сотскова. Это подтверждают их результаты на финале Гран-при, где в отсутствии Медведевой первенствовала Загитова, а серебро выиграла Сотскова.

Феномен Загитовой привлекает к себе особое внимание.

15-летняя дебютантка во взрослом катании выиграла два этапа Гран-при и финал, причем если на этапах еще были какие-то сомнения в ее победах, то в японской Нагое Загитовой просто не было равных. Ее великолепное выступление в финале, безусловно, добавит фигуристке очков репутации у судей, и не исключено, что на Олимпийских играх судейская панель будет оценивать фигуристок, особенно в компонентах, используя обновленные критерии. В этом случае Олимпиада может превратиться в дуэль двух одноклубниц.

Отдельного упоминания заслуживает и Сотскова, которая прогрессирует от старта к старту. Выиграв серебро финала Гран-при, Сотскова установила личный рекорд, уступив Загитовой около семи баллов.

Такое поступательное движение вперед дает все основания предположить, что Сотскова превзойдет личное достижение еще до Олимпиады, а затем и на самих Играх.

Ударное российское трио вполне способно завоевать весь пьедестал почета в Пхенчхане, и это не бессмысленная бравада. Ведь не за красивые глаза россиянки в финале Гран-при обыграли канадку Кейтлин Осмонд, которая на последнем чемпионате мира проиграла только Медведевой. Безусловно, сама Осмонд тоже не намерена стоять на месте, а будет стараться добавить, но сам факт двойной победы российских фигуристок в Нагое не исключает возможности абсолютного триумфа в Южной Корее.

Потенциал Радионовой

Конкуренция в российском женском катании настолько высока, что в борьбу могут вступить и другие участницы. Прежде всего это Полина Цурская и Елена Радионова, которым совсем немного не хватило для того, чтобы квалифицироваться на финал Гран-при. Обе девушки на своих двух этапах заняли третье и четвертое места.

Потенциал 18-летней Радионовой известен очень хорошо, и хоть ее личный рекорд уступает результату Сотсковой на пять баллов, фигуристка может их отыграть на чемпионате страны.

Также нельзя забывать о том, что никто не гарантирует Сотсковой повторения личного достижения.

16-летняя Цурская немногим уступила в сезоне по баллам Радионовой, но она, как и Загитова, в этом году дебютировала во взрослых соревнованиях, и спортсменка продолжает раскрываться буквально с каждым прокатом.

К сожалению, еще одна невероятно сильная российская фигуристка может остаться за бортом Олимпиады. 19-летняя Анна Погорилая, еще год назад считавшаяся железным вторым номером в российской сборной, испытывает очень тяжелый период в карьере, который начался с провала на последнем чемпионате мира.

Летом Анна лечила травму спины, выздоровела, заявилась на Гран-при и на первом же этапе допустила несколько падений, одно из которых вновь повредило ей спину. Погорилая была вынуждена сняться с американского этапа, прошедшего с 24 по 26 ноября, и пока никаких вестей о ее здоровье нет. Сможет ли она принять участие в чемпионате России, болельщики узнают уже совсем скоро.

А пока остается подождать всего неделю до старта национального первенства, где в женском одиночном катании развернется настоящая бескомпромиссная борьба за попадание в олимпийскую сборную.

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