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19:10 (мск), источник: Sports.kz

Три фигуриста представят Казахстан на Олимпийских играх

Впервые в истории на Олимпийских играх в фигурном катании Казахстан представят сразу три спортсмена, среди них Денис Тен и Элизабет Турсынбаева.

А за третью лицензию сейчас идет серьезная борьба.

На чемпионате мира 2017 года Элизабет Турсынбаева попала в десятку сильнейших фигуристов. Таким образом, она автоматически завоевала две лицензии на Олимпийские игры. Спортсменка продолжает готовиться к главному старту четырехлетия в Канаде под руководством знаменитого тренера Браяна Орсера.

Куралай Узурова, главный тренер сборной РК по фигурному катанию:
— Программы ей помогает ставить Трейси Уилсон. В этом году Миша Ге помогал в короткой программе. Я очень надеюсь, что все наши спортсмены подойдут на пике своей формы к Олимпиаде. Они все набирают. Сейчас Денис очень хорошо выступил на соревнованиях «GoldenSpin» в Загребе. Он стал первым после короткой программы. Стал выносить четверные прыжки, все-таки у него были травмы, он восстанавливался долго.

На сегодняшний день технический минимум для третьей лицензии набрала Айза Имамбек. Есть шансы попасть на Олимпийские игры и у Жансаи Адыхановой. Все определит чемпионат Казахстана, который пройдет 25 декабря в Астане.

Айза Имамбек, член сборной РК по фигурному катанию:
— Я получила травму в сентябре, поэтому тяжело кататься. Когда прыгаю, нога до сих пор болит, но все равно надо готовиться. Впереди Олимпиада, хочу участвовать. Все лето я работала с Алексеем Мишиным в Санкт-Петербурге, к нему поеду тренироваться после чемпионата Казахстана.

Впереди у фигуристов очень сложный сезон. Сначала чемпионат четырех континентов в китайском Тайбэе, а затем Олимпийские игры в Пхёнчхане.

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