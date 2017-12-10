Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Российский фигурист Дмитриев стал третьим на турнире серии «Челленджер» в Загребе
МОСКВА, 10 дек —
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МОСКВА, 10 дек —
В субботу Дмитриев стал третьим, набрав по сумме двух программ 229,74 балла. Победу одержал Морис Квителашвили из Грузии (236,67), второе место у израильтянина Алексея Быченко (231,81).
Еще один российский фигурист Андрей Лазукин (224,75) стал шестым, а Александр Петров (220,59) — восьмым.
Выступления одиночников завершили соревновательную программу турнира в Загребе.