Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Фигуристы Боброва/Соловьев победили в танцах на льду на «Челленджере» в Загребе
МОСКВА, 9 дек —
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МОСКВА, 9 дек —
По итогам двух программ российская пара, лидировавшая после короткого танца, набрала 186,66 балла. Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набравшие суммарно 178,16 балла. Замкнули тройку американцы Кейтлин Хавайек и
Другая представляющая Россию пара Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро набрала 157,84 балла и стала шестой. Также представляющие Россию Алла Лобода и Павел Дрозд (150,32) заняли десятое место.