Фигуристы Боброва/Соловьев победили в танцах на льду на «Челленджере» в Загребе

По итогам двух программ российская пара, лидировавшая после короткого танца, набрала 186,66 балла. Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набравшие суммарно 178,16 балла. Замкнули тройку американцы Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер, в активе которых 163,88 балла.