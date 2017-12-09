Загитова продлила серию побед россиянок в финалах Гран-при до четырех
НАГОЯ /Япония/, 9 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Алина Загитова продолжила непрерывающуюся с 2014 года серию побед россиянок в финалах
НАГОЯ /Япония/, 9 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Алина Загитова продолжила непрерывающуюся с 2014 года серию побед россиянок в финалах
Дебютантка финалов серии
Загитова шла второй после короткой программы, но в произвольной, насыщенной большим количеством сложных элементов, смогла, даже несмотря на мелкие ошибки, вырваться вперед. После проката фигуристка призналась, что очень волновалась — ехала, что называется, «на прямых ногах», и допустила помарки на своих лучших прыжках.
В 2014 году сильнейшей в финале была Елизавета Туктамышева, в 2015 и 2016 годах — Евгения Медведева, которая пропустила этот финал
«Желаю Жене Медведевой скорейшего восстановления и возвращения на лед, — сказала Загитова журналистам после победы. — В ее отсутствие я чувствовала здесь, в финале
Сотскова (216,28 балла) довольна тем, что прокат за прокатом ее результаты улучшаются. Но в этот раз ей пришлось непросто — желание попасть на пьедестал добавило волнения. Спортсменка призналась, что собраться с силами ей помогла фантастическая поддержка трибун. Японские болельщики с лихвой компенсировали отсутствие российских, не добравшихся до далекой Нагои — триколор во время выступления россиян появлялся на каждой трибуне.
Российские «одиночники» вернулись на пьедестал
Впервые после двухгодичного перерыва россиянин оказался на пьедестале в мужском одиночном катании. Если в 2014 году бронзовым призером был Сергей Воронов, то на этот раз на третьем месте оказался Михаил Коляда (282 балла). Это его первая медаль финала
Воронов на этот раз остановился в шаге от пьедестала (266,59), став четвертым, но остался доволен выступлением. Фигуристу приятно, что в свои 30 лет он выглядит ненамного старше своих конкурентов. «Тут никому не стыдно уступить», — заявил он.
Победителем серии стал американец Натан Чен (286,51 балла), серебряный призер — японец Сиома Уно (286,01). Чемпион серии последних четырех лет, олимпийский чемпион японец Юзуру Ханю в нынешний раз в турнире не участвовал. Спортсмен стал серебряным призером этапа в Москве, но на домашнем этапе в Японии получил травму на тренировке и снялся с соревнований, что не позволило ему пробиться в финал.
Спортивные пары из РФ остались без медалей
Российские спортивные пары впервые за восемь лет остались без медалей финала
Первыми стали Алена Савченко и Бруно Массо из Германии (236,68), установив мировой рекорд в произвольной программе (157,25). На второй позиции расположились Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая (230,89). Третье место заняли канадцы Меган Дюамель и Эрик Редфорд (210,83).
Новый рекорд в танцах — у французов
В соревновании танцевальных дуэтов Россия представлена не была. Очередной рекорд в этой дисциплине установили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Спортсмены улучшили свое предыдущее достижение по общей сумме баллов. На этапе серии
Основные соперники французов — канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр — получили 199,86 балла, американцы Майя и Алекс Шибутани — 188 баллов.
Теперь спортсменам всех национальных сборных предстоит отбираться на Олимпиаду в южнокорейском Пхёнхчане. Состав сборной России определится после чемпионата страны, который пройдет с 21 по 24 декабря в