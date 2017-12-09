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18:25 (мск), источник: ТАСС

Загитова продлила серию побед россиянок в финалах Гран-при до четырех

НАГОЯ /Япония/, 9 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Алина Загитова продолжила непрерывающуюся с 2014 года серию побед россиянок в финалах Гран-при по фигурному катанию, выиграв турнир, в этом году проходивший в японской Нагое. Серебряным призером в женском одиночном катании стала еще одна представительница России Мария Сотскова, в мужском одиночном катании бронзу завоевал Михаил Коляда.

Источник: РИА "Новости"

Дебютантка финалов серии Гран-при, действующая чемпионка мира среди юниоров 15-летняя Загитова набрала в сумме короткой и произвольной программ 223,30 балла. К решающему выступлению спортсменка пришла с двумя победами на этапах серии — в китайском Пекине и французском Гренобле.

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Загитова шла второй после короткой программы, но в произвольной, насыщенной большим количеством сложных элементов, смогла, даже несмотря на мелкие ошибки, вырваться вперед. После проката фигуристка призналась, что очень волновалась — ехала, что называется, «на прямых ногах», и допустила помарки на своих лучших прыжках.

В 2014 году сильнейшей в финале была Елизавета Туктамышева, в 2015 и 2016 годах — Евгения Медведева, которая пропустила этот финал из-за травмы.

«Желаю Жене Медведевой скорейшего восстановления и возвращения на лед, — сказала Загитова журналистам после победы. — В ее отсутствие я чувствовала здесь, в финале Гран-при, особую ответственность».

Сотскова (216,28 балла) довольна тем, что прокат за прокатом ее результаты улучшаются. Но в этот раз ей пришлось непросто — желание попасть на пьедестал добавило волнения. Спортсменка призналась, что собраться с силами ей помогла фантастическая поддержка трибун. Японские болельщики с лихвой компенсировали отсутствие российских, не добравшихся до далекой Нагои — триколор во время выступления россиян появлялся на каждой трибуне.

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Российские «одиночники» вернулись на пьедестал

Впервые после двухгодичного перерыва россиянин оказался на пьедестале в мужском одиночном катании. Если в 2014 году бронзовым призером был Сергей Воронов, то на этот раз на третьем месте оказался Михаил Коляда (282 балла). Это его первая медаль финала Гран-при, однако сам спортсмен признался — задачи оказаться на пьедестале он перед собой не ставил, но стоять на нем классно. «Бронза Гран-при прибавит настроения к чемпионату России», — отметил Коляда.

Воронов на этот раз остановился в шаге от пьедестала (266,59), став четвертым, но остался доволен выступлением. Фигуристу приятно, что в свои 30 лет он выглядит ненамного старше своих конкурентов. «Тут никому не стыдно уступить», — заявил он.

Победителем серии стал американец Натан Чен (286,51 балла), серебряный призер — японец Сиома Уно (286,01). Чемпион серии последних четырех лет, олимпийский чемпион японец Юзуру Ханю в нынешний раз в турнире не участвовал. Спортсмен стал серебряным призером этапа в Москве, но на домашнем этапе в Японии получил травму на тренировке и снялся с соревнований, что не позволило ему пробиться в финал.

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Спортивные пары из РФ остались без медалей Гран-при впервые с 2010 года

Российские спортивные пары впервые за восемь лет остались без медалей финала Гран-при. Причем если олимпийские чемпионы командного турнира в Сочи Ксения Столбова и Федор Климов выступали после долгого восстановления от травм, то Евгения Тарасова и Владимир Морозов — в статусе чемпионов финала прошлогодней серии. Первым теперь снова восстанавливаться — Столбова получила травму ноги в короткой программе, из-за чего в произвольной ей с трудом удавались толчковые элементы. Итог — 4-е место с 209,26 баллами.

Экс-чемпионы финала Гран-при Тарасова и Морозов к чемпионату России будут разбираться, что же с ними произошло. Ведь фавориты старта, шедшие после короткой программы вторыми, в итоге опустились, набрав лишь 208,73 балла, на предпоследнее, пятое место. По мнению Морозова, полезной встряской такой результат считать нельзя — они были хорошо готовы. К чемпионату России фигуристы сделают выводы, почему не справились с нервами.

Первыми стали Алена Савченко и Бруно Массо из Германии (236,68), установив мировой рекорд в произвольной программе (157,25). На второй позиции расположились Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая (230,89). Третье место заняли канадцы Меган Дюамель и Эрик Редфорд (210,83).

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Новый рекорд в танцах — у французов

В соревновании танцевальных дуэтов Россия представлена не была. Очередной рекорд в этой дисциплине установили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Спортсмены улучшили свое предыдущее достижение по общей сумме баллов. На этапе серии Гран-при во французском Гренобле Пападакис и Сизерон заработали 201,98 балла, на этот раз — 202,16.

Основные соперники французов — канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр — получили 199,86 балла, американцы Майя и Алекс Шибутани — 188 баллов.

Теперь спортсменам всех национальных сборных предстоит отбираться на Олимпиаду в южнокорейском Пхёнхчане. Состав сборной России определится после чемпионата страны, который пройдет с 21 по 24 декабря в Санкт-Петербурге.

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