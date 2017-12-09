Без страха: российские фигуристы-юниоры стали лучшими в Финале Гран-при

Источник: РИА "Новости"

Соревновательная часть турнира завершилась в субботу в японской Нагое. В решающем юниорском турнире россияне, которые были на соревнованиях в большинстве, выиграли 7 наград (2 золота, 2 серебра, 3 бронзы). В женском одиночном катании весь подиум завоевали Александра Трусова (золото), Алена Косторная (серебро) и Анастасия Тараканова (бронза). В танцах на льду лучшими стали Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, бронза у Софьи Полищук и Александра Вахнова, в парном катании серебряных медалей удостоились Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Бронза у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина.

Трусова побеждает даже при неидеальном прокате

Россиянки заняли весь пьедестал в женском одиночном катании уже после короткой программы, причем Трусова и Косторная набрали вполне «гроссмейстерские» баллы (73,25 у Трусовой, 71,65 у Косторной), которые делали бы их претендентками на награды даже сверхнапряженного чемпионата России. Правда, если 14-летняя Косторная на турнире в Санкт-Петербурге выступит, то 13-летнюю Трусову, по ее же словам, не допустили.

Несмотря на доминирование России в женском юниорском катании, большие перспективы вплоть до золота имела японка Рика Кихира, которая с удивительной стабильностью исполнила сразу два тройных акселя как на национальном первенстве, так и на тренировке в Nippon Gaishi Hall в Нагое. В короткой у Кихиры значится лишь аксель в два с половиной оборота, в Нагое она получила 66,82 балла в первый день соревнований, а в произвольной легко выполнила первый аксель в каскаде, а на втором вышла «бабочка» и 4-е место.

Окончательный расклад по итогам обеих программ не поменялся, Трусова выиграла турнир, набрав 205,61 балла. «Я расстроилась, что не прыгнула четверной сальхов, но в целом я довольна, что выиграла Финал Гран-при, — сказала Трусова, сделавшая сальхов с недокрутом. — А сальхов постараюсь сделать на следующих соревнованиях». Интересно, что Трусова продемонстрировала серьезный потенциал в развитии оценки, так как помимо сальхова она не совсем чисто выполнила в Японии сложнейший каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

Источник: РИА

Косторная взяла серебро (204,58). «Финал Гран-при ощущался как обычная тренировка, — ответила фигуристка на вопрос, каким ей ощущался турнир в Нагое, учитывая, что из шести спортсменов четверо, включая саму Косторную, представляли группу Этери Тутберидзе. — Просто тренировка немножко более волнительная». Третье место заняла еще одна фигуристка группы Тутберидзе — Анастасия Тараканова (199,64). Дарья Паненкова (191,16) стала пятой, Софья Самодурова (187,74) — шестой.

Скопцова и Алешин выходили на лед, как в последний раз

Источник: РИА "Новости"

В танцах на льду первенствовала опытна юниорская пара Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (153,61), которая опередила американцев Кристину Каррейру и Энтони Пономаренко (151,76). Третье место у других россиян Софьи Полищук и Александра Вахнова (149,04).

«Здесь нам нужно было победить себя в первую очередь, перебороть и кататься как в последний раз. На максимуме», — сказала Скопцова. «Пока что мы не поняли, что победили», — добавил Алешин. Партнерша отметила, что в их успехах дело заключается «не столько в уверенности, сколько в отсутствии страха». «Мы уже опытные спортсмены и не позволяем страху быть внутри себя», — добавила она.

Рылов в шоке

Источник: РИА

Днем ранее завершился турнир в парном катании, где предсказуемую победу одержал австралийский дуэт Екатерина Александровская/Харли Виндзор (173,85), который в марте текущего года победил на юниорском чемпионате мира. Периодически с парой работает Андрей Хекало, тренер группы Нины Мозер.

Но неожиданностью турнира стало серебро россиян Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова, которые, не обладая тройными прыжками, уступили австралийцам менее балла (173,01 против 173,85). «Я в шоке. Приятном. Здесь все с тройными прыжками, а мы…», — не смог договорить удивленный Рылов. Третье место заняла еще одна российская пара Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (172,94).

Ерохов зажался

Источник: РИА

В мужском одиночном катании россиян в призерах не оказалось, хотя одним из двух наряду с американцем Алексеем Красножоном главных фаворитов на золото являлся Алексей Ерохов. Воспитанник Этери Тутберидзе — единственный из участников Финала, кто заявляет в произвольную программу больше одного четверного прыжка (всего — 3). Его отставание от Красножона после короткой было не критическим и с лихвой бы компенсировалось в случае добротного проката, однако после него спортсмен не мог подыскать слов для объяснения.

Ерохов относительно неплохо исполнил каскад четверной тулуп — двойной тулуп, но допустил брак на сальхове и втором тулупе, а также на тройном акселе, споткнулся во время проката, упал перед тройным лутцем, а в самом конце сдвоил лутц.

«Не знаю даже, как прокомментировать этот прокат, почему это случилось, — сказал Ерохов журналистам. — Я просто зажался и не смог нормально сделать (элементы). Не могу сказать, с чем это связано», — посетовал фигурист, заверив журналистов, что к чемпионату России, где он выступит, обязательно восстановится психологически.