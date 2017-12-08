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15:41 (мск), источник: ТАСС

Российский фигурист Коляда стал третьим в финале Гран-при

НАГОЯ /Япония/, 8 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда занял третье место в финале Гран-при, проходящем в японской Нагое. 22-летний спортсмен набрал 282 балла.

Победителем стал американец Натан Чен (286,51 балла). На втором месте японец Сёма Уно (286,01). Другой россиянин Сергей Воронов стал четвертым (266,59).

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