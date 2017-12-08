Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Российский фигурист Коляда стал третьим в финале Гран-при
НАГОЯ /Япония/, 8 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда занял третье место в финале
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НАГОЯ /Япония/, 8 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда занял третье место в финале
Победителем стал американец Натан Чен (286,51 балла). На втором месте японец Сёма Уно (286,01). Другой россиянин Сергей Воронов стал четвертым (266,59).