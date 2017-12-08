Нет предела совершенству. Загитова поставила новый рекорд

Источник: РИА "Новости"

В японской Нагое в финале Гран-при по фигурному катанию короткую программу показали женщины. Главные вопросы вызывало выступление новой мировой звезды россиянки Алины Загитовой. На победных этапах в Пекине и Гренобле Загитова катала своего «Чёрного лебедя» не идеально. А в Нагое…

Рекорд с резервом

В Нагое она была почти безупречна. Почти, потому что на тройном флипе у Загитовой случился степаут. Все остальное — на высочайшем уровне. Каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, двойной аксель со сложнейшего захода, вращения и дорожка шагов. И судьи в отличие от этапов в Китае и во Франции на компоненты не поскупились. Кроме этого самого флипа всё остальное — в хорошей плюсовой зоне.

41,21 — это фантастическая техническая оценка. И она могла быть выше примерно на три балла. Это действительно что-то невероятное. За презентацию Алине тоже поставили приличные, и даже очень приличные баллы — 35,06. А в сумме это 76,27 и личный рекорд. Но Этери Тутберидзе после проката подопечной все равно не выглядела довольной.

Наверное, это правильно — нет предела совершенству. Ну и ещё. Этот результат не позволил Загитовой захватить лидерство. Она менее балла уступает канадке Кейтлин Осмонд. За прокат «Милорда» в исполнении Эдит Пиаф она получила 77,04 балла — и это тоже лучший результат Осмонд в сезоне.



Но Кейтлин откатала безошибочно (хотя судьи могли обратить внимание на флип в каскаде), и даже непонятно, за счёт чего она может получить ещё больше. За счёт чего может это сделать Загитова — понятно.

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Круто даже без Медведевой

Осмонд и Загитова зарубились за первое место в отсутствие фаворитки сезона. Евгения Медведева из-за травмы голеностопа пропустила финал в Нагое. Всё-таки это далеко не главный старт сезона, хоть и престижный. Медведева выступала в Лозанне, и если бы перенести то выступление на исполкоме МОК на лёд, мог быть рекорд сезона, но…



Вообще, уровень выступления фигуристок в короткой программе был высочайший. Выбилась только Каролина Костнер. Неоднократная чемпионка мира стала единственной, которой не покорился каскад «3+3». Даже с учётом того, что у неё по плану были два тулупа (один из которых стал двойным), а не лутц и риттбергер, как у той же Загитовой. Судьи подтянули итальянку высочайшими оценками за презентацию, иначе у Каролины не было бы и 70 баллов.

Мария Сотскова получила ровно 74 балла — и это её лучший прокат короткой программы в карьере. Высокая оценка за технику, и не очень высокая за презентацию. Сотскова совсем немного в итоге уступает занимающей третье место японке Сатоко Мияхаре. И она, и её соотечественница Вакаба Хигути откатали без ошибок.

Если и в произвольной программе уровень катания не упадёт, это будет что-то невообразимое. На первое место претендуют все шесть финалисток.