Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Загитова — 2-я после короткой программы в финале Гран-при в Нагое
В Нагое (Япония) продолжается финал
В Нагое (Япония) продолжается финал
Россиянка Алина Загитова после короткой программы в соревнованиях одиночниц занимает второе место, её соотечественница Мария Сотскова — четвёртое. Лидирует канадка Кейтлин Осмонд. На третьей позиции располагается японка Сатоко Мияхара.
Фигурное катание. Финал
Женщины. Короткая программа
1. Кейтлин Осмонд (Канада) — 77,04.
2. Алина Загитова (Россия) — 76,27.
3. Сатоко Мияхара (Япония) — 74,61.
4. Мария Сотскова (Россия) — 74,00.