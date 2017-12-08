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14:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Загитова — 2-я после короткой программы в финале Гран-при в Нагое

В Нагое (Япония) продолжается финал Гран-при по фигурному катанию.

Источник: Reuters

Россиянка Алина Загитова после короткой программы в соревнованиях одиночниц занимает второе место, её соотечественница Мария Сотскова — четвёртое. Лидирует канадка Кейтлин Осмонд. На третьей позиции располагается японка Сатоко Мияхара.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Нагоя
Женщины. Короткая программа
1. Кейтлин Осмонд (Канада) — 77,04.
2. Алина Загитова (Россия) — 76,27.
3. Сатоко Мияхара (Япония) — 74,61.
4. Мария Сотскова (Россия) — 74,00.

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