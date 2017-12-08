Загитова заменит Медведеву в Японии

Источник: Газета.Ру

Финал Гран-при по фигурному катанию в японской Нагое у женщин пройдет без сильнейшей фигуристки планеты Евгении Медведевой, которая не успела до конца восстановиться после травмы ноги. Однако соревнования от этого не станут менее интересными, и впервые за два года, остальные спортсменки получают шанс побороться за победу в финале — с 2015 года Евгения не оставляла никому из соперниц ни шанса.

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Претендуют на победу и канадка Кейтлин Осмонд, и ветеран фигурного катания Каролина Костнер из Италии. Но не исключено, что львиную долю внимания со стороны прессы и публики получит юная 15-летняя Алина Загитова, победившая на этапах в Пекине и Гренобле. Причем оба раза Алина проигрывала в короткой программе, но затем брала верх в произвольной.

Загитова стремительно ворвалась в элиту взрослого фигурного катания только в этом сезоне, как только по возрасту получила право перейти из юниоров на ступень выше.

В юниорских соревнованиях россиянка не знала себе равных и уже в 14 лет демонстрировала катание, способное не затеряться среди сильнейших спортсменок.

Ее переход во взрослые прошел очень уверенно, и Алине не потребовалось времени на адаптацию. Еще в межсезонье все специалисты и болельщики с нетерпением ждали появления Загитовой в компании лучших фигуристок мира.

На первом этапе гран-при в Пекине Алина допустила в короткой программе досадное падение, однако на следующий день поразила всех своим стойким характером и смогла отыграть отставание от соперниц.

То же самое произошло и во Франции, где юная фигуристка не справилась с нервами в первый соревновательный день, но почти идеально исполнила произвольную программу, опередив серебряную медалистку чемпионата мира Осмонд и соотечественницу Марию Сотскову.

Загитова отличается очень сложной технической программой, в которой исполняет все прыжки во второй части, за что получает дополнительную надбавку в баллах.

Уже в этом сезоне она выигрывала в элементах даже у Медведевой, но неизменно проигрывала в артистизме.

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Многие ждали дуэли двух россиянок на финале Гран-при, однако Медведева выступала почти всю осень с трещиной в плюсневой кости стопы, и в итоге врачи запретили ей лететь в Нагою. Их очное противостояние откладывается скорее всего на чемпионат России, который стартует 19 декабря.

С очень высокой базовой оценкой за технику Загитова получает все шансы выиграть финал Гран-при. Мало того,

Алина исполняет самый дорогой и технически сложный у женщин каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

У второго фаворита соревнований Осмонд есть свои сильные стороны. Прежде всего она может ответить Загитовой сильной оценкой за компоненты, в которых канадка проигрывает только Медведевой. Если Осмонд сможет исполнить все прыжки чисто, то за счет компонентов имеет возможность обойти еще не набравшуюся опыта россиянку, и борьба двух фигуристок обещает быть очень напряженной.

Всего в финале Гран-при примут участие шесть фигуристок, и все они квалифицировались на соревнования в Японии, показав высокие результаты на этапах серии. Вполне способны вмешаться в борьбу Загитовой и Осмонд две японские спортсменки Вакаба Хигути и Сатоко Мияхара. Хигути выглядит в этом сезоне сильнее своей соотечественницы, благодаря стабильности выступлений. Однако Мияхара, будучи лидером японской команды еще в прошлом году, постепенно набирает форму после травмы, и не исключено, что к домашнему старту сможет выступить в полную силу.

В этом случае Сатоко вполне в состоянии вмешаться в спор Осмонд и Загитовой.

Итальянка Костнер оба этапа завершила на второй позиции, но проиграла на них только Медведевой. Подопечная Алексея Мишина традиционно показывает самое женственное и элегантное катание, и если борьба с Евгенией ей не по силам, то остальным фигуристкам стоит ее опасаться.

Еще одна россиянка Мария Сотскова второй раз подряд отобралась на финал Гран-при. В прошлом году в Марселе Мария выступила неудачно и завершила соревнования лишь на пятом месте.

Год спустя Сотскова значительно прибавила и непопадание на пьедестал почета будет рассматриваться как провал.

Россиянка дважды была второй, уступив на канадском этапе Осмонд, а в Гренобле — Загитовой. Тем не менее, с каждым стартом она демонстрирует все большую уверенность и завоевывает расположение судей.