Загитова заменит Медведеву в Японии
Российская фигуристка Алина Загитова в своем дебютном сезоне среди взрослых квалифицировалась на финал
Российская фигуристка Алина Загитова в своем дебютном сезоне среди взрослых квалифицировалась на финал
Финал
Претендуют на победу и канадка Кейтлин Осмонд, и ветеран фигурного катания Каролина Костнер из Италии. Но не исключено, что львиную долю внимания со стороны прессы и публики получит юная 15-летняя Алина Загитова, победившая на этапах в Пекине и Гренобле. Причем оба раза Алина проигрывала в короткой программе, но затем брала верх в произвольной.
Загитова стремительно ворвалась в элиту взрослого фигурного катания только в этом сезоне, как только по возрасту получила право перейти из юниоров на ступень выше.
В юниорских соревнованиях россиянка не знала себе равных и уже в 14 лет демонстрировала катание, способное не затеряться среди сильнейших спортсменок.
Ее переход во взрослые прошел очень уверенно, и Алине не потребовалось времени на адаптацию. Еще в межсезонье все специалисты и болельщики с нетерпением ждали появления Загитовой в компании лучших фигуристок мира.
На первом этапе
То же самое произошло и во Франции, где юная фигуристка не справилась с нервами в первый соревновательный день, но почти идеально исполнила произвольную программу, опередив серебряную медалистку чемпионата мира Осмонд и соотечественницу Марию Сотскову.
Загитова отличается очень сложной технической программой, в которой исполняет все прыжки во второй части, за что получает дополнительную надбавку в баллах.
Уже в этом сезоне она выигрывала в элементах даже у Медведевой, но неизменно проигрывала в артистизме.
Многие ждали дуэли двух россиянок на финале
С очень высокой базовой оценкой за технику Загитова получает все шансы выиграть финал
Алина исполняет самый дорогой и технически сложный у женщин каскад тройной лутц — тройной риттбергер.
У второго фаворита соревнований Осмонд есть свои сильные стороны. Прежде всего она может ответить Загитовой сильной оценкой за компоненты, в которых канадка проигрывает только Медведевой. Если Осмонд сможет исполнить все прыжки чисто, то за счет компонентов имеет возможность обойти еще не набравшуюся опыта россиянку, и борьба двух фигуристок обещает быть очень напряженной.
Всего в финале
В этом случае Сатоко вполне в состоянии вмешаться в спор Осмонд и Загитовой.
Еще одна россиянка Мария Сотскова второй раз подряд отобралась на финал
Год спустя Сотскова значительно прибавила и непопадание на пьедестал почета будет рассматриваться как провал.
Россиянка дважды была второй, уступив на канадском этапе Осмонд, а в Гренобле — Загитовой. Тем не менее, с каждым стартом она демонстрирует все большую уверенность и завоевывает расположение судей.
Короткая программа у женщин стартует в пятницу, 9 декабря, в 12.55 по московскому времени.