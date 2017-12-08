Юниорка Трусова сделала каскад из 6 тройных прыжков на тренировке Финала ГП

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Путин переиграл МОК
Холодный климат грозит раком
Владимир Путин подписал закон о нулевом НДС
Все сдаем валюту: рубль снова укрепляется
Усманов написал открытое письмо главе МОК
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес КингзОТ4
Оттава Сенаторз3
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе ШарксОТ5
Каролина Харрикейнз4
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс1
Филадельфия Флайерз4
Футбол. Премьер-лига
17:30
Урал
Арсенал Т
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз3
Даллас Старз0
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль КанадиенсОТ2
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Колорадо Эвеланш2
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида Пантерз6
Виннипег Джетс4
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Локомотив
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз6
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург ПингвинзОТ4
Нью-Йорк Айлендерс3
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
СКА
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Байер
Футбол. Зарубежный
22:45
Бордо
Страсбур
Футбол. Еврокубки
7.12
Хапоэль Беэр-Шева0
Виктория Пл2
Футбол. Еврокубки
7.12
Стяуа1
Лугано2
Футбол. Еврокубки
7.12
Црвена Звезда1
Кельн0
Футбол. Еврокубки
7.12
Арсенал6
БАТЭ0
Футбол. Еврокубки
7.12
Марсель0
Зальцбург0
Футбол. Еврокубки
7.12
Витория Гимарайнш1
Коньяспор1
Футбол. Еврокубки
7.12
Заря Лг0
Атлетик2
Футбол. Еврокубки
7.12
Герта1
Эстерсунд1
Футбол. Еврокубки
7.12
Зюлте-Варегем3
Лацио2
Футбол. Еврокубки
7.12
Витесс1
Ницца0
Футбол. Еврокубки
7.12
Вардар1
Русенборг1
Футбол. Еврокубки
7.12
Реал Сосьедад1
Зенит3
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Лас-Пальмас
Все события
Эксперт: Путин переиграл МОК
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
КНДР закрывает Олимпиаду из-за войны с США
СК предъявил обвинение экс-жене Джигарханяна
«Зенит» и «Локомотив» шагнули в еврокубковую весну
«Все предпочитают мочить русских»: мир биатлона — о решении МОК
Екатерина Андреева показала, как поддерживает себя в форме
Джоли и Лоуренс блистали на благотворительном завтраке
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
На лице американца выросли грибы
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
9Первое поражение «ПСЖ» и другие события выходных
20Россия узнала соперников по группе на ЧМ-2018
10:14 (мск), источник: Р-Спорт

Юниорка Трусова сделала каскад из 6 тройных прыжков на тренировке Финала ГП

НАГОЯ (Япония), 8 дек — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российская фигуристка Александра Трусова в пятницу на утренней тренировке Финала юниорского Гран-при исполнила каскад из шести тройных прыжков: лутца, двух риттбергеров и трех сальховов.

Источник: РИА "Новости"

Финал юниорской серии Гран-при, совмещенный по срокам с аналогичным «взрослым» турниром, проходит 7—9 декабря в японской Нагое. По итогам короткой программы, прошедшей в четверг, 13-летняя Трусова занимает промежуточное первое место, опережая своих соотечественниц Алену Косторную и Анастасию Тараканову.

Читайте также
Пять российских фигуристок пробились в Финал юниорского Гран-при

В пятницу утром, около 5:30 по московскому времени, Трусова исполнила ряд «несоревновательных» каскадов, а завершила тренировку каскадом тройных прыжков лутц — риттбергер — риттбергер — ойлер — сальхов — ойлер — сальхов — ойлер — сальхов. Публика, собравшаяся на трибунах Nippon Gaishi Hall, встретила исполненное россиянкой аплодисментами.

Трусова является на данный момент единственной фигуристкой в мире, исполняющей на соревнованиях четверной прыжок — сальхов, однако в чистом виде он пока сделан на турнирах ею не был. В четверг сама спортсменка выразила намерение совершить этот элемент без помарок в произвольной программе в Нагое, которую фигуристки представят в субботу. На тренировке в пятницу Трусова с разным успехом исполняла четверной прыжок.

Аплодисментов также удостоилась японка Рика Кихира, чисто исполнившая в тренировочном прокате произвольной программы два акселя в три с половиной оборота.

Жарче солнца: возлюбленная хавбека "Тоттенхэма", британская модель Руби Мэй
«Зенит» и «Локомотив» шагнули в еврокубковую весну
«Все предпочитают мочить русских»: мир биатлона — о решении МОК
Игроки клубов РФ претендуют на звание футболиста недели в ЛЕ
Усманов обратился к главе МОК с призывом разрешить флаг России
Шайба и 2 голевые передачи Наместникова принесли победу «Тампе»
Первые эстафетные гонки сезона пройдут на этапе в Хохфильцене
«Сент-Луис» победил «Даллас», Тарасенко забил 13 шайбу в сезоне
Новости
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Развивающие игры стали самым популярным подарком на Новый год Хотя расходы на подарки выросли, Дед Мороз и родители не оставят детей без праздничных сюрпризов.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь