Юниорка Трусова сделала каскад из 6 тройных прыжков на тренировке Финала ГП

Финал юниорской серии Гран-при, совмещенный по срокам с аналогичным «взрослым» турниром, проходит 7—9 декабря в японской Нагое. По итогам короткой программы, прошедшей в четверг, 13-летняя Трусова занимает промежуточное первое место, опережая своих соотечественниц Алену Косторную и Анастасию Тараканову.

Трусова является на данный момент единственной фигуристкой в мире, исполняющей на соревнованиях четверной прыжок — сальхов, однако в чистом виде он пока сделан на турнирах ею не был. В четверг сама спортсменка выразила намерение совершить этот элемент без помарок в произвольной программе в Нагое, которую фигуристки представят в субботу. На тренировке в пятницу Трусова с разным успехом исполняла четверной прыжок.