Юниорка Трусова сделала каскад из 6 тройных прыжков на тренировке Финала ГП
НАГОЯ (Япония), 8 дек —
НАГОЯ (Япония), 8 дек —
Финал юниорской серии
В пятницу утром, около 5:30 по московскому времени, Трусова исполнила ряд «несоревновательных» каскадов, а завершила тренировку каскадом тройных прыжков лутц — риттбергер — риттбергер — ойлер — сальхов — ойлер — сальхов — ойлер — сальхов. Публика, собравшаяся на трибунах Nippon Gaishi Hall, встретила исполненное россиянкой аплодисментами.
Трусова является на данный момент единственной фигуристкой в мире, исполняющей на соревнованиях четверной прыжок — сальхов, однако в чистом виде он пока сделан на турнирах ею не был. В четверг сама спортсменка выразила намерение совершить этот элемент без помарок в произвольной программе в Нагое, которую фигуристки представят в субботу. На тренировке в пятницу Трусова с разным успехом исполняла четверной прыжок.
Аплодисментов также удостоилась японка Рика Кихира, чисто исполнившая в тренировочном прокате произвольной программы два акселя в три с половиной оборота.