Фигуристка Столбова готова выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова готова выступить на Играх в Южной Корее под нейтральным флагом. Слова спортсменки приводит
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова готова выступить на Играх в Южной Корее под нейтральным флагом. Слова спортсменки приводит
Во вторник Международный олимпийский комитет принял решение приостановить членство Олимпийского комитета России, что не позволяет сборной РФ выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под национальным флагом. МОК обвинил Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил, в частности на зимних Играх 2014 года в Сочи. При этом МОК намерен соблюдать права чистых спортсменов: атлеты, которые будут соответствовать предложенным критериям, смогут выступить на играх в нейтральном статусе.
«Мы будем готовиться к Олимпиаде. Мы поедем под белым флагом и будем защищать нашу Родину, — заявила фигуристка. — Мы не сироты, у нас есть огромная величайшая страна. Этот вопрос и тема закрыты».
25-летняя фигуристка в паре с Федором Климовым стала серебряным призером в личных соревнованиях и победителем в командных соревнованиях на Олимпийских играх 2014 года.
Олимпийские игры — 2018 пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане.