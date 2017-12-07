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14:43 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Столбова готова выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова готова выступить на Играх в Южной Корее под нейтральным флагом. Слова спортсменки приводит пресс-служба Федерации фигурного катания России.

Во вторник Международный олимпийский комитет принял решение приостановить членство Олимпийского комитета России, что не позволяет сборной РФ выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под национальным флагом. МОК обвинил Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил, в частности на зимних Играх 2014 года в Сочи. При этом МОК намерен соблюдать права чистых спортсменов: атлеты, которые будут соответствовать предложенным критериям, смогут выступить на играх в нейтральном статусе.

«Мы будем готовиться к Олимпиаде. Мы поедем под белым флагом и будем защищать нашу Родину, — заявила фигуристка. — Мы не сироты, у нас есть огромная величайшая страна. Этот вопрос и тема закрыты».

25-летняя фигуристка в паре с Федором Климовым стала серебряным призером в личных соревнованиях и победителем в командных соревнованиях на Олимпийских играх 2014 года.

Олимпийские игры — 2018 пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане.

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