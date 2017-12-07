Пхенчхан отрепетируют без Медведевой
В Японии стартует финал серии «Гран-при», который обещает стать одним из самых интересных в последние годы.
В Японии стартует финал серии «Гран-при», который обещает стать одним из самых интересных в последние годы.
Предолимпийский финал «Гран-при» иногда называют сражением за выгодную позицию в негласной табели о рангах на Олимпийских играх. Даже воспринимают эти соревнования как репетицию турнира олимпийского. Это объяснимо. На все, что сейчас происходит на льду и вне его, смотрят под углом: а как это может повлиять на то, что будет в феврале?
Что нам могут сказать итоги «Гран-при»? Например, в сезоне-2013/14 победители финала серии в мужском одиночном катании и танцах на льду стали затем олимпийскими чемпионами. В сезоне-2009/10 такие победные дубли случились сразу в трех видах программы: мужском, женском и парном катании. Но статистика не всегда оказывается права, тем более с учетом особенностей отбора в «Гран-при». История знает примеры, когда будущий олимпийский чемпион в олимпийском сезоне вовсе не выходил в финал серии, хотя выступал на этапах. Так получилось у будущей чемпионки Турина-2006 Шизуки Аракавы в 2005 году. Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова в 2013-м в финал попала, но осталась там без медалей.
ПРИНЦЫ И ПРИНЦЕССЫ
В этом году во многих видах программы состав оказался не самым ожидаемым. У мужчин в финале по объективным причинам не будет многих лидеров. Отсутствующие Юдзуру Ханю и Хавьер Фернандес, несмотря на все их проблемы, —
На фоне Чена и Уно все остальные участники финала
Похожая ситуация и в женских соревнованиях, где
Внезапное выбывание главного фаворита — фактор, который может кардинально изменить итоговый результат.
ГДЕ НАХОДИТСЯ МАКСИМУМ
В парном катании — своя специфика. От многих предыдущих олимпийских сезонов ситуацию отличает неполная ясность насчет фаворитов. Китайцы Вэйнцзинь Суй/Цун Хань очень хороши, но не абсолютно безупречны (если смотреть на китайский этап, например). К тому же в этом году они еще не встречались с самыми близкими из конкурентов. Например, с Аленой Савченко/Бруно Массо и Мэган Дюамель/Эриком Рэдфордом. Обе эти пары уже дважды пересекались на этапах, и счет по победам пока 1:1. Посмотреть на китайцев в условиях очной борьбы очень интересно. Финал «Гран-при» должен помочь понять: для всего мира и судей
О российских парах разговор особый. Евгения Тарасова/Владимир Морозов уже участвовали в большой очной разборке с другими амбициозными товарищами на прошлом чемпионате мира и стали третьими. Но там ситуацию осложнила травма партнерши, и непонятно, могли ли они сражаться в полную силу. Сейчас вопрос можно поставить так: когда они в порядке и могут выступать на максимуме, каковым может быть их место в итоговом протоколе? Многие предварительные прогнозы ставят молодых россиян очень высоко. Делать предположения в отношении Ксении Столбовой и Федора Климова сложнее. Но то, что в этом году они снова в финале серии, — большое подспорье к возвращению на самый высокий уровень после нескольких лет проблем.
В танцевальном турнире две отдельные большие интриги. Первая: чем закончится первая очная разборка Тессы Вирту/Скотта Моира и Габриэлы Пападакис/Гийома Сизерона, лидеров своего вида с большим отрывом от всех остальных. Не хотела бы я быть на месте судей, которым нужно выбирать. Интрига № 2 — это гонка почти с общего старта за оставшееся место на пьедестале. Фаворитами, имеющими небольшой гандикап, здесь выглядят Майя и Алекс Шибутани. Но кто знает, как все может обернуться? На Олимпийских играх к этой компании, хочется верить, добавятся Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Сильнейший из российских дуэтов, напомним, в финал в этом году не пробился, уступив по дополнительным показателям.
УЧАСТНИКИ ФИНАЛА «ГРАН-ПРИ»
Мужчины: Шома Уно, Нэйтан Чен, Михаил КОЛЯДА, Сергей ВОРОНОВ, Адам Риппон, Джейсон Браун.
Женщины: Алина ЗАГИТОВА, Кейтлин Осмонд, Каролина Костнер, Мария СОТСКОВА, Вакаба Хигучи, Сатоко Мияхара.
Танцы: Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон, Тесса Вирту/Скотт Моир, Майя Шибутани/Алекс Шибутани, Мэдисон Чок/Эван Бэйтс, Мэдисон Хаббелл/Закари Донахью, Анна Каппеллини/Лука Ланотте.
Пары: Веньцзинь Суи/Цун Хань, Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ, Алена Савченко/Бруно Массо, Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд, Ксения СТОЛБОВА/Федор КЛИМОВ, Юй Сяоюй/Хао Чжан.
КАЛЕНДАРЬ ФИНАЛА «ГРАН-ПРИ»
7 декабря, четверг
12.15* Пары. Короткая программа
13.30 Мужчины. Короткая программа
14.40 Танцы. Короткий танец.
8 декабря, пятница
12.55 Женщины. Короткая программа
14.15 Мужчины. Произвольная программа.
9 декабря, суббота
10.25 Пары. Произвольная программа
11.55 Танцы. Произвольный танец
13.20 Женщины. Короткая программа.
* Время московское.