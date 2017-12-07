Пхенчхан отрепетируют без Медведевой

Источник: Спорт-Экспресс

Предолимпийский финал «Гран-при» иногда называют сражением за выгодную позицию в негласной табели о рангах на Олимпийских играх. Даже воспринимают эти соревнования как репетицию турнира олимпийского. Это объяснимо. На все, что сейчас происходит на льду и вне его, смотрят под углом: а как это может повлиять на то, что будет в феврале?

Что нам могут сказать итоги «Гран-при»? Например, в сезоне-2013/14 победители финала серии в мужском одиночном катании и танцах на льду стали затем олимпийскими чемпионами. В сезоне-2009/10 такие победные дубли случились сразу в трех видах программы: мужском, женском и парном катании. Но статистика не всегда оказывается права, тем более с учетом особенностей отбора в «Гран-при». История знает примеры, когда будущий олимпийский чемпион в олимпийском сезоне вовсе не выходил в финал серии, хотя выступал на этапах. Так получилось у будущей чемпионки Турина-2006 Шизуки Аракавы в 2005 году. Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова в 2013-м в финал попала, но осталась там без медалей.

ПРИНЦЫ И ПРИНЦЕССЫ

В этом году во многих видах программы состав оказался не самым ожидаемым. У мужчин в финале по объективным причинам не будет многих лидеров. Отсутствующие Юдзуру Ханю и Хавьер Фернандес, несмотря на все их проблемы, — по-прежнему короли этой полянки. В этом контексте финал «Гран-при» вполне может стать сражением за звание «первого принца» между двумя самыми многообещающими претендентами на эту роль: американцем Натаном Ченом и японцем Шомой Уно. А первый принц — это вероятный претендент на золото Игр-2018 в том случае, если короли по каким-то причинам окажутся не в форме.

На фоне Чена и Уно все остальные участники финала все-таки выглядят скромнее, включая обоих российских фигуристов. Но есть нюанс: оба фаворита в этом сезоне идут на рекорды по четверным прыжкам и поэтому много ошибаются. А это — всегда шанс для остальных.

Похожая ситуация и в женских соревнованиях, где из-за травмы не выступит Евгения Медведева, королева своей дисциплины в последние два года. Жене нужно пожелать скорейшего выздоровления и порадоваться, что ее команде хватило мудрости не рисковать в олимпийский сезон. Самой спортсменке с психологической точки зрения было бы проще выступить в финале «Гран-при», а не на историческом исполкоме МОК. Но всем понятно, почему эта непростая роль выпала именно Медведевой.

Внезапное выбывание главного фаворита — фактор, который может кардинально изменить итоговый результат. Кто-то теряется, кто-то не справляется с нервами, судьи начинают иногда смотреть на всех новым взглядом. Достаточно вспомнить, каким задорным получился, например, японский этап, который в последний момент лишился получившего травму Юдзуру Ханю. Алина Загитова и Мария Сотскова в этот раз будут сами по себе: не в комфортной позиции за спиной у Медведевой, которой обычно доставалось бремя всеобщего внимания, и не в ее тени. Как они справятся с этим — отдельная интрига.

ГДЕ НАХОДИТСЯ МАКСИМУМ

В парном катании — своя специфика. От многих предыдущих олимпийских сезонов ситуацию отличает неполная ясность насчет фаворитов. Китайцы Вэйнцзинь Суй/Цун Хань очень хороши, но не абсолютно безупречны (если смотреть на китайский этап, например). К тому же в этом году они еще не встречались с самыми близкими из конкурентов. Например, с Аленой Савченко/Бруно Массо и Мэган Дюамель/Эриком Рэдфордом. Обе эти пары уже дважды пересекались на этапах, и счет по победам пока 1:1. Посмотреть на китайцев в условиях очной борьбы очень интересно. Финал «Гран-при» должен помочь понять: для всего мира и судей все-таки есть один главный фаворит в этом виде, пара, которой нужно будет ошибиться как минимум дважды, чтобы проиграть? Или все-таки есть варианты?

О российских парах разговор особый. Евгения Тарасова/Владимир Морозов уже участвовали в большой очной разборке с другими амбициозными товарищами на прошлом чемпионате мира и стали третьими. Но там ситуацию осложнила травма партнерши, и непонятно, могли ли они сражаться в полную силу. Сейчас вопрос можно поставить так: когда они в порядке и могут выступать на максимуме, каковым может быть их место в итоговом протоколе? Многие предварительные прогнозы ставят молодых россиян очень высоко. Делать предположения в отношении Ксении Столбовой и Федора Климова сложнее. Но то, что в этом году они снова в финале серии, — большое подспорье к возвращению на самый высокий уровень после нескольких лет проблем.

В танцевальном турнире две отдельные большие интриги. Первая: чем закончится первая очная разборка Тессы Вирту/Скотта Моира и Габриэлы Пападакис/Гийома Сизерона, лидеров своего вида с большим отрывом от всех остальных. Не хотела бы я быть на месте судей, которым нужно выбирать. Интрига № 2 — это гонка почти с общего старта за оставшееся место на пьедестале. Фаворитами, имеющими небольшой гандикап, здесь выглядят Майя и Алекс Шибутани. Но кто знает, как все может обернуться? На Олимпийских играх к этой компании, хочется верить, добавятся Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Сильнейший из российских дуэтов, напомним, в финал в этом году не пробился, уступив по дополнительным показателям.

УЧАСТНИКИ ФИНАЛА «ГРАН-ПРИ»

Мужчины : Шома Уно, Нэйтан Чен, Михаил КОЛЯДА, Сергей ВОРОНОВ, Адам Риппон, Джейсон Браун.

Женщины : Алина ЗАГИТОВА, Кейтлин Осмонд, Каролина Костнер, Мария СОТСКОВА, Вакаба Хигучи, Сатоко Мияхара.

Танцы : Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон, Тесса Вирту/Скотт Моир, Майя Шибутани/Алекс Шибутани, Мэдисон Чок/Эван Бэйтс, Мэдисон Хаббелл/Закари Донахью, Анна Каппеллини/Лука Ланотте.

Пары : Веньцзинь Суи/Цун Хань, Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ, Алена Савченко/Бруно Массо, Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд, Ксения СТОЛБОВА/Федор КЛИМОВ, Юй Сяоюй/Хао Чжан.

КАЛЕНДАРЬ ФИНАЛА «ГРАН-ПРИ»

7 декабря, четверг

12.15* Пары. Короткая программа

13.30 Мужчины. Короткая программа

14.40 Танцы. Короткий танец.

8 декабря, пятница

12.55 Женщины. Короткая программа

14.15 Мужчины. Произвольная программа.

9 декабря, суббота

10.25 Пары. Произвольная программа

11.55 Танцы. Произвольный танец

13.20 Женщины. Короткая программа.