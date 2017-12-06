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20:03 (мск), источник: ТАСС

Сотникова: Болельщики будут рады видеть российских спортсменов на ОИ-2018 в любом статусе

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова считает, что болельщики будут рады видеть российских спортсменов на Играх в Пхёнчхане в любом статусе. Об этом она написала в своем Instagram.

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Чистые российские спортсмены смогут принять участие в Играх в нейтральном статусе. В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что власти не будут препятствовать участию российских спортсменов на Олимпиаде под нейтральным флагом.

«Я, как спортсменка, победитель зимних Олимпийских игр в Сочи хочу сказать, что нашим спортсменам нужно ехать и соревноваться ради нашего флага, ради нашей страны, — написала Сотникова. — Стоять на пьедестале и перепевать Олимпийский гимн, петь наш родной, во все горло, чтобы голос потерять. Я думаю, что наши болельщики будут только рады видеть спортсменов на Играх, поддержка будет нереальная».

Сотникова стала первой в российской истории олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Также на ее счету два серебра чемпионатов Европы (2013, 2014). Фигуристка пропустила прошлый сезон, а также не приняла участие в контрольных прокатах, которые прошли 9—10 сентября в Сочи. Ранее 21-летняя спортсменка была включена в резервный состав сборной России на олимпийский сезон.

Олимпиада в Пхёнчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

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