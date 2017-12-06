Евгений Плющенко: Нашим спортсменам надо ехать на Олимпиаду

Бывший фигурист подчеркнул: несмотря на то, что россияне смогут выступать только под нейтральным флагом, все болельщики будут знать, какую страну они представляют.
— Я, как спортсмен, который прошел 4 последние Олимпиады, не могу остаться в стороне от того, что сейчас происходит, — написал Плющенко на своей странице в Инстаграме. — Считаю, что нашим спортсменам надо ехать на Олимпиаду, так как для многих эта Олимпиада может быть последней, и шанса выступить больше не будет. Также не надо забывать, что команда будет называться «Олимпийская команда от России» — а не просто команда, выступающая под нейтральным флагом. Весь мир знает наших спортсменов, не поехать — это самое простое, а доказать, что мы сильнее, сплоченнее и мощнее даже в такой сложной ситуации, доказать всему миру, что для русских спорт — вне политики и олимпийские рекорды вписываются в историю навсегда! И наши болельщики будут болеть, поверьте, не меньше, если не больше! Наш народ всегда объединялся, когда у нас были сложные ситуации, объединялся и поддерживал! Всегда!
Представьте, когда наши спортсмены будут стоять на пьедестале и петь гимн нашей Родины, разве чувство гордости за них не будет переполнять наши сердца за их волю к победе в тяжелейших психологических условиях? Лене Исинбаевой в прошлом году этот шанс не дали, не дали выступить вообще, а ведь она могла, и доказала бы, что она — лучшая на этой планете, не дали и нашим паралимпийцам, а сейчас такой шанс есть. Есть возможность пройти с российским флагом и с завоеванными медалями на церемонии закрытия с высоко поднятой головой и гордостью за то, что они оказались сильнее. Уверен, что именно этот день поставит точку в допинговом скандале и даст возможность нашим спортсменам спокойно готовиться к следующим Олимпийским играм и идти к своей главной мечте!