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19:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Евгений Плющенко: Нашим спортсменам надо ехать на Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко призвал российских спортсменов участвовать в Олимпийских играх-2018.

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Бывший фигурист подчеркнул: несмотря на то, что россияне смогут выступать только под нейтральным флагом, все болельщики будут знать, какую страну они представляют.

— Я, как спортсмен, который прошел 4 последние Олимпиады, не могу остаться в стороне от того, что сейчас происходит, — написал Плющенко на своей странице в Инстаграме. — Считаю, что нашим спортсменам надо ехать на Олимпиаду, так как для многих эта Олимпиада может быть последней, и шанса выступить больше не будет. Также не надо забывать, что команда будет называться «Олимпийская команда от России» — а не просто команда, выступающая под нейтральным флагом. Весь мир знает наших спортсменов, не поехать — это самое простое, а доказать, что мы сильнее, сплоченнее и мощнее даже в такой сложной ситуации, доказать всему миру, что для русских спорт — вне политики и олимпийские рекорды вписываются в историю навсегда! И наши болельщики будут болеть, поверьте, не меньше, если не больше! Наш народ всегда объединялся, когда у нас были сложные ситуации, объединялся и поддерживал! Всегда!

Представьте, когда наши спортсмены будут стоять на пьедестале и петь гимн нашей Родины, разве чувство гордости за них не будет переполнять наши сердца за их волю к победе в тяжелейших психологических условиях? Лене Исинбаевой в прошлом году этот шанс не дали, не дали выступить вообще, а ведь она могла, и доказала бы, что она — лучшая на этой планете, не дали и нашим паралимпийцам, а сейчас такой шанс есть. Есть возможность пройти с российским флагом и с завоеванными медалями на церемонии закрытия с высоко поднятой головой и гордостью за то, что они оказались сильнее. Уверен, что именно этот день поставит точку в допинговом скандале и даст возможность нашим спортсменам спокойно готовиться к следующим Олимпийским играм и идти к своей главной мечте!

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