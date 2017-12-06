Евгений Плющенко: Нашим спортсменам надо ехать на Олимпиаду

— Я, как спортсмен, который прошел 4 последние Олимпиады, не могу остаться в стороне от того, что сейчас происходит, — написал Плющенко на своей странице в Инстаграме. — Считаю, что нашим спортсменам надо ехать на Олимпиаду, так как для многих эта Олимпиада может быть последней, и шанса выступить больше не будет. Также не надо забывать, что команда будет называться «Олимпийская команда от России» — а не просто команда, выступающая под нейтральным флагом. Весь мир знает наших спортсменов, не поехать — это самое простое, а доказать, что мы сильнее, сплоченнее и мощнее даже в такой сложной ситуации, доказать всему миру, что для русских спорт — вне политики и олимпийские рекорды вписываются в историю навсегда! И наши болельщики будут болеть, поверьте, не меньше, если не больше! Наш народ всегда объединялся, когда у нас были сложные ситуации, объединялся и поддерживал! Всегда!