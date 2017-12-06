Татьяна Тарасова: Хочется не плакать, а выть

Источник: AFP 2017

— Как реагировать на решение МОК? Насколько оно правомерное?

— Вы знаете, на счет правомерности я вам вряд ли что-то скажу. У нас в стране очень много юристов, руководителей нашего спорта и людей, которые их туда назначали. Это они должны ответить, насколько решение МОК соответствует правовому полю. А вообще — это просто убийство нашего национального спорта! Конечно, мы постараемся, переживем. И не такое переживали.

На мой взгляд, решение абсолютно не справедливое, основанное на свидетельствах человека, которого должны судить международным судом.

У американцев в 2000-е годы были серьезные вопросы и расследования по поводу допинга. Мы не можем признать, что допинг, который давал один человек — это политика государства. Это неправда. Я прошла очень много со своими спортсменами Олимпийских игр — с 1968 года. И я никогда про это не слышала. Никогда!

Просто слов нет. Хочется даже не плакать, а выть! Одно дело, когда ты прожил жизнь на Олимпийских играх — моя, папина. Другое дело — когда ты начинаешь и каждый день рвешь свои кишки ради этих ИГР, а тебя не пускают…

То, что наши спортсмены (русские спортсмены), будут выступать под нейтральным флагом, под флагом МОК — это тот максимум, который можно было выжать из этой ситуации.

Мы ведь сложили лапки и ничего не делали после Олимпиады в Рио, забыли про все. Не запаслись серьезными людьми, которые могли бы отвечать на правовые вопросы.

Сейчас я смотрю, на телеканале сидит грамотный человек и все доходчиво рассказывает и доступно, почему мы в таких-то вопросах не виноваты.

— Нужно ли выступать под флагом МОК?

— Это дело каждого — спортсмена, тренера. Но я считаю, что нужно. Не думаю, что наша страна бросила спортсменов. Но, по сути, она их бросила, не занималась ими. Если бы она что-то делала и смотрела немного вперед, результаты были бы другими. Да, нас оболгали — это точно! Но, наверное, не на все 100 процентов. А если и на все 100 процентов, так еще хуже. Значит, не нашлось ни одного грамотного человека, который привел бы все это к нужному знаменателю. Будут наши спортсмены выступать в белых олимпийских формах…

— А все ли согласятся выступать под нейтральным флагом?

— Я за всех сказать не могу. Но на мне были такие спортсмены, которым я не могла бы испортить жизнь. Они же готовятся к Играм всю жизнь!

Да, у меня сегодня нет ответа на вопросы. Как к нашим спортсменам там отнесутся, как их примут, кто будет судить… Пока ответа нет.

Но я все равно могу поблагодарить МОК за то, что допустили спортсменов. У них только одна и жизнь и может быть только одна Олимпиада. Очень жаль, что у нас не будет команды, и мы не пойдем на церемонии открытия самыми красивыми. Очень жаль, что флаги не будут развеваться. Но петь гимн никто не запрещал. Если мы будем выигрывать, спортсмены, думаю, еще нам споют.

Российского флага в Пхенчхане не будет | Источник: Reuters

— Вызвано ли отстранение России с желанием сместить нашу сборную как конкурента в спортивной борьбе?

— У нас величайшая спортивная держава. Конечно, Олимпийские игры не получатся без русских. Мы умеем играть. У нас есть ген победы, заложенный нашими родителями. А если будут работать какие-то серьезные люди, которые распутают этот кошмарный клубок, мы будем им только благодарны. Уже с того света им будем аплодировать.

Спортсменам хочется пожелать, чтобы они настраивались на свои собственные соревнования, на свою борьбу. Может, многим это и поможет. Потому что бывает, что включаются дополнительные силы, когда есть обида, несправедливость. Я испытывала это и всегда в таких случаях побеждала вместе со своими спортсменами. Желаю всем нашим спортсменам здоровья, силы и воли.

— Вы назвали решение МОК единственным разумным в этой ситуации. Спортсмены смогут строить карьеру, съездив на Олимпиаду?

— Конечно. Думаю, мы и страной быстро восстановимся. Уж если мы после 45 года восстановились, то тут-то что. А решение это было даже благородным, я бы так сказала.

— Это решение — игра в политику? Какие ответные меры стоит принять России, чтобы изменить ситуацию?

— Я не президент страны. Я не министр спорта. Я тренер, который прошел очень много Олимпиад. Очень удачливый тренер. Я знала, как готовиться. Если б бывший министр спорта знал, как правильно вести команду, думаю, таких проблем у нас бы не было. Где-то есть ошибка.

— Что вы хотите сказать сейчас нашим спортсменам?

— Будут ли они (российские спортсмены) выходить? Под какой буквой? Будем ли мы их ждать в белых костюмах? Неясно. Но я их буду очень уважать и любить. Знайте: мы всей страной вас любим. Не только отдельные люди, которые задействованы в спорте. Но и те, для которых спорт — не пустой звук, вся жизнь. Соберитесь, робя! Вы сильные. Люблю вас.