Медведева: Пока рано спрашивать, поеду ли я на Олимпиаду в Пхёнчхан

«Поеду ли на Олимпиаду? Это ещё будет обсуждаться. Очень рано задавать такие вопросы.

Я внутренне чувствую, что сделала всё возможное. Я была очень рада находиться здесь и сказать свою небольшую речь. Очень надеюсь, что эта речь произвела тот эффект, который был нужен. Я очень надеюсь, что для всей нашей страны всё обернётся наилучшим образом", — рассказала Медведева в эфире «Первого канала».