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23:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Медведева: Пока рано спрашивать, поеду ли я на Олимпиаду в Пхёнчхан

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева призналась, что пока не знает, будет ли участвовать в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Источник: РИА "Новости"

«Поеду ли на Олимпиаду? Это ещё будет обсуждаться. Очень рано задавать такие вопросы.

Я внутренне чувствую, что сделала всё возможное. Я была очень рада находиться здесь и сказать свою небольшую речь. Очень надеюсь, что эта речь произвела тот эффект, который был нужен. Я очень надеюсь, что для всей нашей страны всё обернётся наилучшим образом", — рассказала Медведева в эфире «Первого канала».

Напомним, Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Олимпийский комитет России. Таким образом, российские спортсмены смогут выступить на Играх в Пхёнчхане только под нейтральным флагом.

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