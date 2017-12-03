Татьяна Тарасова: Пусть члены МОК скажут Медведевой в глаза, что не пустят ее на ОИ
МОСКВА, 3 дек —
МОСКВА, 3 дек —
«Хорошо будет, если Женя выступит, потому что хорошо, чтобы они живых спортсменов видели и в лицо им говорили о своих намерениях, а не только (информатора WADA Григория) Родченкова слушали. Она чистая, замечательная, мировая спортсменка, пусть они ей в глаза скажут, что они ее не пустят на Олимпиаду. Или пустят под белым флагом, — сказала Тарасова по телефону. — Но мы все равно там будем побеждать и петь наш гимн».
Вопрос участия сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане будет решен на заседании исполкома МОК 5 декабря. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган не исключил возможности выступления Медведевой на заседании.
«Что может быть хуже нашего нынешнего положения? Они же убивают нас, а нам что, молчать? — задалась вопросом тренер. —
По словам Тарасовой, российский спорт в любом случае продолжит победные традиции. «Уже понятно, что они нас решили погубить, но нас Гитлер тоже хотел погубить, — напомнила она. — Но мы же выжили. Мы и сейчас выживем. Идет настоящая война, но Игры без русских не получатся. Потому что мы играть умеем. А им не удастся перечеркнуть результаты всей нашей жизни, мы — дети победителей, а действующие спортсмены — наши дети. У нас есть ген — побеждать».
«Мы выдержим и будем жить дальше, но как будут жить те, кто задумал погубить столько спортсменов? Я верю в Международный олимпийский комитет, — подчеркнула Тарасова. — Спасибо тем выдающимся спортсменам из разных стран, которые поддерживают нас, которые понимают всю глубину несправедливости. Спасибо всем тем, кто не боится безбожных санкций».