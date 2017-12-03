Татьяна Тарасова: Пусть члены МОК скажут Медведевой в глаза, что не пустят ее на ОИ

Источник: РИА "Новости"

«Хорошо будет, если Женя выступит, потому что хорошо, чтобы они живых спортсменов видели и в лицо им говорили о своих намерениях, а не только (информатора WADA Григория) Родченкова слушали. Она чистая, замечательная, мировая спортсменка, пусть они ей в глаза скажут, что они ее не пустят на Олимпиаду. Или пустят под белым флагом, — сказала Тарасова по телефону. — Но мы все равно там будем побеждать и петь наш гимн».

Вопрос участия сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане будет решен на заседании исполкома МОК 5 декабря. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган не исключил возможности выступления Медведевой на заседании.

«Что может быть хуже нашего нынешнего положения? Они же убивают нас, а нам что, молчать? — задалась вопросом тренер. — Какой-то Родченков… ни за что погубил столько народу! Он говорит про какие-то царапины, но при чем тут спортсмены? Он сумасшедший…, который все это придумал и пиарится на весь мир. Вместо того чтобы всем миром его арестовать за то, что он обманывал спортсменов, что-то им подсовывал, его слушают».

По словам Тарасовой, российский спорт в любом случае продолжит победные традиции. «Уже понятно, что они нас решили погубить, но нас Гитлер тоже хотел погубить, — напомнила она. — Но мы же выжили. Мы и сейчас выживем. Идет настоящая война, но Игры без русских не получатся. Потому что мы играть умеем. А им не удастся перечеркнуть результаты всей нашей жизни, мы — дети победителей, а действующие спортсмены — наши дети. У нас есть ген — побеждать».