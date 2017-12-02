Норвежская телекомпания TV2 не была допущена на церемонию жеребьёвки чемпионата мира - 2018, которая состоится 1 декабря в Москве.
Спортсмены из КНДР отказались от участия в Олимпиаде-2018
Спортсменов из КНДР не будет на Олимпиаде-2018 в Корее.
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Спортсменов из КНДР не будет на Олимпиаде-2018 в Корее.
Заявку на участие в МОК не подала пара фигуристов Рем Дэ Ок и Ким Чжу Сик, сообщает «Российская газета». Они были единственными спортсменами, которые преодолели отбор на соревнования в Пхенчхане.
МОК завершил прием заявок и начал процедуру передачи квоты другим спортсменам. Шанс выступить на Олимпиаде-2018 вместо представителей КНДР получат японские фигуристы, которые должны подтвердить свое участие до 21 декабря.