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12:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Спортсмены из КНДР отказались от участия в Олимпиаде-2018

Спортсменов из КНДР не будет на Олимпиаде-2018 в Корее.

Источник: РИА "Новости"

Заявку на участие в МОК не подала пара фигуристов Рем Дэ Ок и Ким Чжу Сик, сообщает «Российская газета». Они были единственными спортсменами, которые преодолели отбор на соревнования в Пхенчхане.

МОК завершил прием заявок и начал процедуру передачи квоты другим спортсменам. Шанс выступить на Олимпиаде-2018 вместо представителей КНДР получат японские фигуристы, которые должны подтвердить свое участие до 21 декабря.

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