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17:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведева снялась с финала «Гран-при». Это повод для паники?

Что происходит с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, которая ходит с гипсом на травмированной стопе и отказалась от участия в финале серии «Гран-при»?

Источник: Спорт-Экспресс

На прошлой неделе главная звезда мирового женского одиночного катания Евгения Медведева не на шутку напугала поклонников. Сначала дала интервью, в котором рассказала, что выступала на этапах «Гран-при» в Москве и Осаке со стрессовым переломом кости стопы. Причем в Японии в произвольной программе — на сильных обезболивающих. После этого фигуристка и вовсе пришла на пресс-конференцию с ногой в гипсе. При этом Медведева не стала списывать на травму свои падения в произвольной программе на этапах «Гран-при», а, напротив, пообещала восстановиться к финалу серии, который пройдет с 7 по 10 декабря в японской Нагойе. Но в итоге фигуристка все же была вынуждена сняться с турнира. За разъяснениями «СЭ» обратился к специалистам.

СТРАДАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРЕНИРОВОК И ВЫСТУПЛЕНИЙ

— Что из себя представляет трещина в плюсневой кости стопы и из-за чего она появляется чаще всего? — вопрос врачу-травматологу-ортопеду Алексею Кириченко.

— Занимаясь практикой лечения подобных травм много лет, сразу скажу, что такой термин, как «трещина», в ортопедии не используется, говорят о «неполном переломе», возникающем, чаще всего, у детей. В случае повреждения пятой плюсневой кости механизм повреждения — прямое травмирующее воздействие. То есть человек подворачивает ногу, оступившись на ступеньке, либо прыгнув с высоты. Нередко у профессиональных спортсменов переломы костей вообще и плюсневых костей, в частности, происходят из-за избыточных нагрузок, которые приводят к тому, что кость теряет прочность и в какой-то момент при относительно небольшой нагрузке ломается.

— Такой перелом ощущается сразу?

— Учитывая эмоциональный подъем спортсмена, сразу боль он может и не почувствовать. Проходит несколько часов, и потом нога начинает болеть и отекать.

— Насколько чувствительна такая травма для спортсмена?

— Переломов пятой плюсневой кости несколько типов. В простом случае около четырех недель этот перелом будет заживать и еще около двух недель потребуется для восстановления режима тренировок. Если перелом носит стрессовый характер, то в спорте принята тактика кратковременной жесткой фиксации и ранней мобилизации без опоры — разработки движений и силы мышц, массажа. Прогноз заживления при стрессовых переломах менее однозначен — нередки случаи замедленной консолидации и несращения.

— А что происходит в ситуации, когда спортсмен узнал о таком переломе, но все равно решил продолжать тренировки и участвовать в соревнованиях? К каким последствиям это может привести?

— Катастрофических последствий не наступит, рано или поздно он заживет. Дело в том, что в условиях перелома существенно пострадает эффективность тренировок и выступления спортсмена: может наступить такой момент, когда нога подведет и подвернется, маневр или толчок окажутся хуже ожидаемых. Говорят, «голова умнее» — в рамках охранительного поведения она может сделать так, что спортсмен поставит нагрузку не так, как хочет и упадет. Не больно, но в итоге выступление окажется не таким успешным, как ожидалось. При сохранении нагрузок перелом может превратиться в ложный сустав и эффективная опороспособность стопы упадет.

— Если на ноге гипс, означает ли это, что с ногой уже что-то серьезное? Сколько времени может понадобиться для восстановления?

— Спортсменам лечат такой перелом не совсем так, как обычным людям. Стремятся жестко зафиксировать поврежденный сегмент на короткий срок, а потом начинают форсированным порядком «разрабатывать» — восстанавливать силу мышц и объем движений, избегая опорного отягощения — это называется функциональное лечение. Сроки иммобилизации в таком случае определяются только врачом.

ВОЗМОЖНО, ПРИДЕТСЯ ОПЕРИРОВАТЬ

Однако далеко не все специалисты придерживаются оптимистичного прогноза. Есть мнение, что тренировки и выступления исключены в принципе при любом переломе из-за сильного болевого синдрома, тем более, если он на правой рабочей ноге.

— Это довольно коварная травма, — говорит заслуженный врач России Юрий Васильков. — Сталкивался в своей практике с подобным неоднократно, это так называемый стрессовый перелом. Как бы себя спортсмен не обманывал и не убаюкивал, любая трещина — это перелом. Надежда только на юный возраст спортсменки и квалификацию наших врачей-травматологов. На текущий сезон ее можно подлечить, но от трещины все равно никуда не уйти, возможно, придется оперировать.

— Неужели от операции никак не уйти?

— Может срастить, а может, и нет, тогда точно придется оперировать. Конечно, хочется пожелать Жене удачи, ведь она как говорили в старину: «спортсменка по милости божьей», Медведева делает то, о чем другие только думают.

— Сколько времени обычно требуется на восстановление?

— В течение 3−4 недель после прекращения тренировок, как правило, все становится ясно. Если все срастется, то отлично, а если нет — придется пропускать сезон.

— Тренироваться в этот период можно?

— У спортсменки остается две здоровых руки и нога, поэтому можно, конечно, на них давать нагрузки и поддерживать физическую форму, но акцентировать внимание на том, что допустимо для травмированной ноги.

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