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15:48 (мск), источник: ТАСС

Медведева не выступит в финале серии Гран-при из-за травмы

МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева из-за травмы пропустит финал серии Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в японской Нагое с 7 по 10 декабря. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Источник: Reuters

«Медведева пропустит финал серии по медицинским показателям, — сообщил Горшков. — Федерация фигурного катания на коньках России и все болельщики Жени желают ей скорейшего восстановления».

Медведева в нынешнем сезоне выиграла два этапа Гран-при (в Москве и японской Осаке) и вышла в финал серии с первого места. Однако после победы в Осаке стало известно, что у спортсменки травма голеностопа.

В финал женского турнира серии Гран-при прошли Медведева, Алин Загитова, Мария Сотскова (все — Россия), Кейтлин Осмонд (Канада), Каролина Костнер (Италия) и Вакаба Хигути (Япония). Первой среди запасных фигуристок на финал значится японка Сатоко Мияхара, которая должна заменить Медведеву.

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