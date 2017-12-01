Медведева не выступит в финале серии Гран-при из-за травмы

«Медведева пропустит финал серии по медицинским показателям, — сообщил Горшков. — Федерация фигурного катания на коньках России и все болельщики Жени желают ей скорейшего восстановления».

Медведева в нынешнем сезоне выиграла два этапа Гран-при (в Москве и японской Осаке) и вышла в финал серии с первого места. Однако после победы в Осаке стало известно, что у спортсменки травма голеностопа.