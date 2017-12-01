Медведева не выступит в финале серии Гран-при из-за травмы
МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева
МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева
«Медведева пропустит финал серии по медицинским показателям, — сообщил Горшков. — Федерация фигурного катания на коньках России и все болельщики Жени желают ей скорейшего восстановления».
Медведева в нынешнем сезоне выиграла два этапа
В финал женского турнира серии