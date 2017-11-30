Травма Медведевой — повод для паники?
Что происходит с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, которая готовится к главным соревнованиям олимпийского сезона с гипсом на травмированной стопе?
Что происходит с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, которая готовится к главным соревнованиям олимпийского сезона с гипсом на травмированной стопе?
Скажется ли эта травма на соревновательных перспективах звездной спортсменки?
На прошлой неделе главная звезда мирового женского одиночного катания Евгения Медведева не на шутку напугала поклонников. Сначала дала интервью, в котором рассказала, что выступала на этапах «Гран-при» в Москве и Осаке со стрессовым переломом кости стопы и в Москве, и в Японии. Причем в Японии в произвольной программе — на сильных обезболивающих. После этого фигуристка и вовсе пришла на
Финал серии, при всем уважении, не является главным стартом сезона, тем более что у Медведевой уже есть две победы в этом турнире. Другое дело, что вопрос с участием России в Олимпиаде решится 5 декабря неведомо каким образом. И если решение окажется негативным, то жертва может оказаться напрасной. И с этой точки зрения важно, как оценивают риск усугубить травму Евгении в Нагое специалисты.
СТРАДАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРЕНИРОВОК И ВЫСТУПЛЕНИЙ
— Что из себя представляет трещина в плюсневой кости стопы и
— Занимаясь практикой лечения подобных травм много лет, сразу скажу, что такой термин, как «трещина», в ортопедии не используется, говорят о «неполном переломе», возникающем, чаще всего, у детей. В случае повреждения пятой плюсневой кости механизм повреждения — прямое травмирующее воздействие. То есть человек подворачивает ногу, оступившись на ступеньке, либо прыгнув с высоты. Нередко у профессиональных спортсменов переломы костей вообще и плюсневых костей, в частности, происходят
— Такой перелом ощущается сразу?
— Учитывая эмоциональный подъем спортсмена, сразу боль он может и не почувствовать. Проходит несколько часов, и потом нога начинает болеть и отекать.
— Насколько чувствительна такая травма для спортсмена?
— Переломов пятой плюсневой кости несколько типов. В простом случае около четырех недель этот перелом будет заживать и еще около двух недель потребуется для восстановления режима тренировок. Если перелом носит стрессовый характер, то в спорте принята тактика кратковременной жесткой фиксации и ранней мобилизации без опоры — разработки движений и силы мышц, массажа. Прогноз заживления при стрессовых переломах менее однозначен — нередки случаи замедленной консолидации и несращения.
— А что происходит в ситуации, когда спортсмен узнал о таком переломе, но все равно решил продолжать тренировки и участвовать в соревнованиях? К каким последствиям это может привести?
— Катастрофических последствий не наступит, рано или поздно он заживет. Дело в том, что в условиях перелома существенно пострадает эффективность тренировок и выступления спортсмена: может наступить такой момент, когда нога подведет и подвернется, маневр или толчок окажутся хуже ожидаемых. Говорят, «голова умнее» — в рамках охранительного поведения она может сделать так, что спортсмен поставит нагрузку не так, как хочет и упадет. Не больно, но в итоге выступление окажется не таким успешным, как ожидалось. При сохранении нагрузок перелом может превратиться в ложный сустав и эффективная опороспособность стопы упадет.
— Если на ноге гипс, означает ли это, что с ногой уже
— Спортсменам лечат такой перелом не совсем так, как обычным людям. Стремятся жестко зафиксировать поврежденный сегмент на короткий срок, а потом начинают форсированным порядком «разрабатывать» — восстанавливать силу мышц и объем движений, избегая опорного отягощения — это называется функциональное лечение. Сроки иммобилизации в таком случае определяются только врачом.
ВОЗМОЖНО, ПРИДЕТСЯ ОПЕРИРОВАТЬ
Однако далеко не все специалисты придерживаются оптимистичного прогноза. Есть мнение, что тренировки и выступления исключены в принципе при любом переломе
— Это довольно коварная травма, — говорит заслуженный врач России Юрий Васильков. — Сталкивался в своей практике с подобным неоднократно, это так называемый стрессовый перелом. Как бы себя спортсмен не обманывал и не убаюкивал, любая трещина — это перелом. Надежда только на юный возраст спортсменки и квалификацию наших
— Неужели от операции никак не уйти?
— Может срастить, а может, и нет, тогда точно придется оперировать. Конечно, хочется пожелать Жене удачи, ведь она как говорили в старину: «спортсменка по милости божьей», Медведева делает то, о чем другие только думают.
— Сколько времени обычно требуется на восстановление?
— В течение 3−4 недель после прекращения тренировок, как правило, все становится ясно. Если все срастется, то отлично, а если нет — придется пропускать сезон.
— Тренироваться в этот период можно?
— У спортсменки остается две здоровых руки и нога, поэтому можно, конечно, на них давать нагрузки и поддерживать физическую форму, но акцентировать внимание на том, что допустимо для травмированной ноги.