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12:58 (мск), источник: Р-Спорт

Плющенко: Сотникова рвется в бой и в январе начнет полноценные тренировки

ЛЕЙК-ПЛЭСИД (США), 27 ноя — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании россиянка Аделина Сотникова в январе должна приступить к полноценным тренировкам, настрой у нее боевой, заявил агентству «Р-Спорт» тренер фигуристки Евгений Плющенко.

Источник: РИА "Новости"

В августе стало известно, что Сотникова пропускает нынешний сезон из-за травмы голеностопа.

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На прошлой неделе фигуристка выступала в шоу Плющенко в Европе.

«Аделина тренируется, восстанавливается. У нее на порядок лучше стало со здоровьем. Сейчас она откаталась в нашем туре. Все идет по плану. Надеюсь, в январе приступим к хорошим полноценным тренировкам», — сказал Плющенко.

«Пока она делает двойные прыжки, мы отрабатываем упражнения. Тройные ей пока рано прыгать. Желание такое у нее есть, но еще не надо. Нужно, чтобы все уверенно и точно зажило, чтобы не нарваться нам на рецидив. Но она рвется в бой и готова сражаться», — добавил собеседник агентства.

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