Плющенко: Сотникова рвется в бой и в январе начнет полноценные тренировки

«Аделина тренируется, восстанавливается. У нее на порядок лучше стало со здоровьем. Сейчас она откаталась в нашем туре. Все идет по плану. Надеюсь, в январе приступим к хорошим полноценным тренировкам», — сказал Плющенко.

«Пока она делает двойные прыжки, мы отрабатываем упражнения. Тройные ей пока рано прыгать. Желание такое у нее есть, но еще не надо. Нужно, чтобы все уверенно и точно зажило, чтобы не нарваться нам на рецидив. Но она рвется в бой и готова сражаться», — добавил собеседник агентства.