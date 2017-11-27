Чудо на льду: бронза Воронова в Лейк-Плэсиде вывела его в Финал Гран-при

Политика никуда не делась.
А вот для советского фигурного катания
В 1980 году в разгар холодной войны состязания атлетов считались частью противостояния двух систем, но политика, по мнению многих, никуда не делась из спорта и сейчас. МОК 5 декабря примет решение, будут ли российские спортсмены выступать на Олимпиаде в Пхенчхане, и в кулуарах Skate America многие известные специалисты, живущие в США, высказывали свое мнение на эту тему.
«Я разговаривал и со своими ученикам, и со многими другими американскими спортсменами, и все только за то, чтобы российские спортсмены участвовали в Олимпиаде, — сказал тренер
А самый опытный из всех российских участников Skate America-2017 Сергей Воронов, отвечая на вопрос американских журналистов, подчеркнул: «Я член сборной России, и я никогда не слышал, чтобы
Когда устал уже после первого прыжка.
Воронов приехал на Skate America, имея в активе победу на японском этапе
Но Ковтун прошел только половину соревнований. Неудачное падение в короткой программе привело к травме правой ноги,
«Мы не сдаемся, пытаемся держаться. К сожалению, произошло такое стечение обстоятельств. Максим был готов выходить и бороться, но рисковать было нельзя, на этом настояли врачи, — отметила тренер Ковтуна Инна Гончаренко. — Надеюсь, задача подготовиться к чемпионату России остается реальной».
Воронов же после короткой программы занимал третье место. А перед его выходом на лед с произвольным прокатом произошли сразу два
И все же российский фигурист выдержал испытание. 30-летний спортсмен, побеждавший на чемпионатах России еще в 2008 и 2009 годах, допустил только одну помарку и завоевал бронзовую медаль, уступив Чену и Риппону. В данном случае «завоевал» — самое подходящее слово. Теперь Воронов вместе с другим россиянином Михаилом Колядой выступит в Финале
«Было крайне нелегко и морально, и физически, — признался Воронов. — Когда ты уже после первого прыжка чувствуешь себя уставшим. Видимо, настолько эмоционально был напряжен, что долго ждал, ждал, ждал, а потом все. В любом случае хорошо, что выполнил задачу, которую поставил перед самим собой. Третье место российского спортсмена на Skate America, думаю, это
«Надо было 110% — получилось 95».
В борьбе за последние путевки в Финал
«Всегда обидно, когда не получается показать максимум. Но с другой стороны, составы были сильные и в Канаде, и в Америке. Чтобы подняться выше, нам надо было показать 110% возможностей, даже не 100, а мы показали 95. Но я думаю, мы поработаем над элементами и сможем на равных бороться и на
В борьбе же за медали произошла
«Умная бронза».
Главная драма в концовке серии
«Судьбу путевки в Финал
«Лично мои ощущения — в Японии в произвольном танце, несмотря на ошибку в концовке, мне было легче, чем здесь, — сказал Кацалапов. — Здесь же мы ехали умнее — как сказал тренер, “от элемента к элементу, эмоций хватит на все”. Вроде как все получилось, все остались довольны. Мы будем больше тренироваться и подойдем к главным стартам в еще лучшей форме».
Еще одна российская пара Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро шла на четвертом месте после короткой программы, но осталась в итоге шестой. «По сути, это наш второй сезон на международной арене. А впереди много пар, которые катаются уже очень долго. Все судьи их знают, а к нам относятся как к новой паре», — сказала Загорски. «Конечно, обидно, что проиграли парам, которых обошли в коротком танце, но это спорт, будем работать и исправлять недочеты», — добавил Гурейро.
«Встала на прямые ноги».
В женском одиночном катании на Skate America Россия была представлена тремя фигуристками. Одна из них попала в число участниц турнира в последний момент — это Серафима Саханович, заменившая травмированную Анну Погорилую. Саханович с нынешнего сезона тренируется у Евгения Плющенко, и сначала двукратный олимпийский чемпион сообщил «Р-Спорт», что не сможет поехать с ученицей в Америку. Однако затем он изменил свои планы и прилетел в
Саханович своего тренера не подвела. За две программы она допустила фактически только одну ошибку — сделала в произвольной программе полтора оборота на акселе вместо двух с половиной. В целом, несмотря на итоговое пятое место, это было позитивное выступление, которым Плющенко остался доволен.
«Она достойно откаталась для первого раза в новой команде, — отметил тренер. — И короткую, и произвольную (программы) откатала достойно. Есть, безусловно, над чем работать, но она сделала шаг вперед».
Очередной шаг вперед сделала и Алена Леонова. Как и на японском этапе
Еще одна россиянка Полина Цурская приехала в
«На дорожке шагов я “встала на прямые ноги”. И сама почувствовала, и тренер сказал. Поэтому остальные прыжки были не в моей технике, не в моем стиле. Сама виновата», — поделилась фигуристка причинами ошибки.
После короткой программы Цурская в итоге оказалась восьмой. Это была не катастрофа — произвольная программа при чистом исполнении могла позволить россиянке подняться наверх. И грубых ошибок победительница юношеской Олимпиады-2016 не допустила. Однако и идеальным ее прокат назвать было нельзя — мелкие помарки, как признала сама фигуристка, присутствовали. В итоге Цурская стала только четвертой, уступив японкам Сатоко Мияхаре и Каори Сакамото, а также американке Брейди Теннелл. В Финал
Финал