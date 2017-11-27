Чудо на льду: бронза Воронова в Лейк-Плэсиде вывела его в Финал Гран-при

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Политика никуда не делась.

Лейк-Плэсид живет историей. Здесь рядом с главной площадью, на том месте, где в 1980 году проходили церемонии открытия и закрытия второй для этой американской деревни (первая была в 1932 году) зимней Олимпиады, полукругом установлены флагштоки, на которых развеваются стяги всех государств, принимавших участие в тех играх. В том числе и тех, которых уже не существует — СССР, ГДР и Югославии. Арена, на которой проходил турнир Skate America, названа именем Херба Брукса — тренера сборной американских студентов, сотворивших так называемое «Чудо на льду», победив могучую советскую команду.

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А вот для советского фигурного катания Лейк-Плэсид — место куда более приятных воспоминаний. Здесь 37 лет назад одержали олимпийскую победу танцоры Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов и, конечно, спортивная пара Ирина Роднина/Александр Зайцев. Именно в трансляции из Лейк-Плэсида весь мир увидел знаменитые слезы Родниной во время исполнения гимна СССР на церемонии награждения.

В 1980 году в разгар холодной войны состязания атлетов считались частью противостояния двух систем, но политика, по мнению многих, никуда не делась из спорта и сейчас. МОК 5 декабря примет решение, будут ли российские спортсмены выступать на Олимпиаде в Пхенчхане, и в кулуарах Skate America многие известные специалисты, живущие в США, высказывали свое мнение на эту тему.

«Я разговаривал и со своими ученикам, и со многими другими американскими спортсменами, и все только за то, чтобы российские спортсмены участвовали в Олимпиаде, — сказал тренер вице-чемпионки мира-2016 Эшли Вагнер и чемпиона США Натана Чена Рафаэль Арутюнян. — Потому что иначе потеряется интрига. Люди тренируются для того, чтобы соревноваться. Им неинтересно выполнять определенные упражнения. Спортсмену интересно соревноваться». Олимпийский центр Лейк-Плэсида — часть спорткомплекса, где находится хоккейная арена.

А самый опытный из всех российских участников Skate America-2017 Сергей Воронов, отвечая на вопрос американских журналистов, подчеркнул: «Я член сборной России, и я никогда не слышал, чтобы кто-то из моих друзей принимал допинг. Мы являемся одной из ведущих стран не только в спорте, но и в остальных областях, и я считаю, что без России Олимпийские игры как минимум будут не совсем полноценными. Это мое мнение».

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Когда устал уже после первого прыжка.

Воронов приехал на Skate America, имея в активе победу на японском этапе Гран-при. Чтобы выйти в Финал серии, россиянину хватило бы в Лейк-Плэсиде и четвертого места. Но это только на словах звучит легко. Среди соперников — американцы Натан Чен и Адам Риппон, китайцы Цзинь Боян и Янь Хань, россиянин Максим Ковтун — все они способны были опередить Воронова. Да и в целом, как ни банально прозвучит, на Гран-при нет «пассажиров».

Но Ковтун прошел только половину соревнований. Неудачное падение в короткой программе привело к травме правой ноги, из-за которой он снялся с турнира перед произвольным прокатом. Трехкратный чемпион России все еще не имеет в нынешнем сезоне полноценного старта — одна травма преследует его за другой.

«Мы не сдаемся, пытаемся держаться. К сожалению, произошло такое стечение обстоятельств. Максим был готов выходить и бороться, но рисковать было нельзя, на этом настояли врачи, — отметила тренер Ковтуна Инна Гончаренко. — Надеюсь, задача подготовиться к чемпионату России остается реальной».

Воронов же после короткой программы занимал третье место. А перед его выходом на лед с произвольным прокатом произошли сразу два форс-мажора. Сначала получил серьезную травму израильтянин Даниэль Самохин — он вывихнул плечо, и ему потребовалась медицинская помощь. А затем зависла компьютерная система выставления оценок, и Воронов уже на льду долго ждал, пока предыдущий участник узнает свои баллы.

И все же российский фигурист выдержал испытание. 30-летний спортсмен, побеждавший на чемпионатах России еще в 2008 и 2009 годах, допустил только одну помарку и завоевал бронзовую медаль, уступив Чену и Риппону. В данном случае «завоевал» — самое подходящее слово. Теперь Воронов вместе с другим россиянином Михаилом Колядой выступит в Финале Гран-при в Нагое.

«Было крайне нелегко и морально, и физически, — признался Воронов. — Когда ты уже после первого прыжка чувствуешь себя уставшим. Видимо, настолько эмоционально был напряжен, что долго ждал, ждал, ждал, а потом все. В любом случае хорошо, что выполнил задачу, которую поставил перед самим собой. Третье место российского спортсмена на Skate America, думаю, это чего-то стоит».

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«Надо было 110% — получилось 95».

В борьбе за последние путевки в Финал Гран-при в парном катании Наталья Забияко/Александр Энберт, единственная российская пара, выступавшая в Лейк-Плэсиде, участия не принимала — пока объективно ученики Нины Мозер несколько отстают от мировых лидеров. Но для себя Забияко и Энберт выступили достойно — как и на канадском этапе Гран-при, стали четвертыми, допустив минимальное количество помарок.

«Всегда обидно, когда не получается показать максимум. Но с другой стороны, составы были сильные и в Канаде, и в Америке. Чтобы подняться выше, нам надо было показать 110% возможностей, даже не 100, а мы показали 95. Но я думаю, мы поработаем над элементами и сможем на равных бороться и на Гран-при, и на других международных соревнованиях», — подвел итоги выступлению в США Энберт.

В борьбе же за медали произошла мини-сенсация — двукратные чемпионы мира из Канады Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд уступили не только немцам Алене Савченко и Брюно Массо, но и китайской паре Юй Сяоюй/Чжан Хао. Впрочем, этот результат позволил всем трем дуэтам выйти в Финал Гран-при, где раньше забронировали места две российские пары — Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Ксения Столбова/Федор Климов.

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«Умная бронза».

Главная драма в концовке серии Гран-при в танцах на льду произошла в заочной борьбе за последнюю путевку в Финал между итальянцами Анной Каппеллини/Лукой Ланотте и россиянами Екатериной Бобровой/Дмитрием Соловьевым. Каппеллини и Ланотте, заняв второе место в Лейк-Плэсиде, набрали столько же зачетных очков в серии, сколько было и у Бобровой с Соловьевым — 24. В дело вступили дополнительные показатели — сумма судейских баллов, и здесь итальянцам повезло чуть больше. Они опередили россиян на 0,61 балла.

«Судьбу путевки в Финал Гран-при решило одно-единственное вращение, на котором допустили ошибку на московском этапе Боброва и Соловьев, — сказал тренер российской пары Александр Жулин. — Но эта ошибка была абсолютно случайна, и на расклад в олимпийском сезоне тот факт, что Боброва и Соловьев не попали в Финал, не повлияет».

Спарринг-партнеры Бобровой и Соловьева по группе Жулина, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступали на Skate America, зная, что шансов попасть в Финал Гран-при у них нет (на японском этапе они были четвертыми). Но при этом сумели показать более чем достойные прокаты и занять третье место, уступив Каппеллини/Ланотте и победившим на турнире американцам Майе и Алексу Шибутани.

«Лично мои ощущения — в Японии в произвольном танце, несмотря на ошибку в концовке, мне было легче, чем здесь, — сказал Кацалапов. — Здесь же мы ехали умнее — как сказал тренер, “от элемента к элементу, эмоций хватит на все”. Вроде как все получилось, все остались довольны. Мы будем больше тренироваться и подойдем к главным стартам в еще лучшей форме».

Еще одна российская пара Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро шла на четвертом месте после короткой программы, но осталась в итоге шестой. «По сути, это наш второй сезон на международной арене. А впереди много пар, которые катаются уже очень долго. Все судьи их знают, а к нам относятся как к новой паре», — сказала Загорски. «Конечно, обидно, что проиграли парам, которых обошли в коротком танце, но это спорт, будем работать и исправлять недочеты», — добавил Гурейро.

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«Встала на прямые ноги».

В женском одиночном катании на Skate America Россия была представлена тремя фигуристками. Одна из них попала в число участниц турнира в последний момент — это Серафима Саханович, заменившая травмированную Анну Погорилую. Саханович с нынешнего сезона тренируется у Евгения Плющенко, и сначала двукратный олимпийский чемпион сообщил «Р-Спорт», что не сможет поехать с ученицей в Америку. Однако затем он изменил свои планы и прилетел в Лейк-Плэсид прямо к началу состязаний женщин.

Саханович своего тренера не подвела. За две программы она допустила фактически только одну ошибку — сделала в произвольной программе полтора оборота на акселе вместо двух с половиной. В целом, несмотря на итоговое пятое место, это было позитивное выступление, которым Плющенко остался доволен.

«Она достойно откаталась для первого раза в новой команде, — отметил тренер. — И короткую, и произвольную (программы) откатала достойно. Есть, безусловно, над чем работать, но она сделала шаг вперед».

Очередной шаг вперед сделала и Алена Леонова. Как и на японском этапе Гран-при, вице-чемпионка мира 2012 года откаталась в Америке чисто, подтвердив, что стабильность к ней возвращается. Но на данный момент оценки позволили занять ей только седьмое место.

Еще одна россиянка Полина Цурская приехала в Лейк-Плэсид с надеждой побороться за путевку в Финал Гран-при. Для этого ей нужно было как минимум стать второй, но при этом не проиграть американке Эшли Вагнер. Вторую часть условия выполнила за Цурскую сама Вагнер — она снялась с соревнований, не закончив произвольную программу. Но вот с остальным возникли проблемы — уже в короткой программе Полина упала на риттбергере и с помаркой исполнила аксель.

«На дорожке шагов я “встала на прямые ноги”. И сама почувствовала, и тренер сказал. Поэтому остальные прыжки были не в моей технике, не в моем стиле. Сама виновата», — поделилась фигуристка причинами ошибки.

После короткой программы Цурская в итоге оказалась восьмой. Это была не катастрофа — произвольная программа при чистом исполнении могла позволить россиянке подняться наверх. И грубых ошибок победительница юношеской Олимпиады-2016 не допустила. Однако и идеальным ее прокат назвать было нельзя — мелкие помарки, как признала сама фигуристка, присутствовали. В итоге Цурская стала только четвертой, уступив японкам Сатоко Мияхаре и Каори Сакамото, а также американке Брейди Теннелл. В Финал Гран-при из участниц Skate America не отобрался никто. Впрочем, три россиянки — Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова — там будут.